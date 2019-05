Salzburški forum je bil ustanovljen leta 2000 na podlagi avstrijske pobude. Njegove članice so Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija, ki od 1. januarja tudi predseduje tej pobudi. Prednostne teme tega predsedovanja so povezane s področjem zaščite prič, okoljsko kriminaliteto in policijskim delom v skupnosti s poudarkom na sobivanju v večkulturnih skupnostih.