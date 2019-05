Z akcijo za večjo varnost kolesarjev na Generalni policijski upravi želijo zmanjšati število umrlih in hudo poškodovanih kolesarjev ter povečati uporabo čelade. Med nadzorom bodo preverjali, ali se kolesarji vozijo po pravi strani, ali vozijo čez rdečo luč, izsiljujejo prednost, ali uporabljajo mobilni telefon med vožnjo.

Foto: BoBo

Ne bodo spremljali le kolesarjev, temveč bodo pozornost namenili tudi odnosu drugih prometnih udeležencev do kolesarjev, predvsem voznikov motornih vozil, ki marsikdaj s prehitro vožnjo, izsiljevanjem prednosti in prehitevanjem preblizu ogrožajo kolesarje.

Z UKC-ja Ljubljana so medtem sporočili, da so do konca aprila na urgentnem bloku obravnavali že skoraj 600 poškodb kolesarjev in da svetujejo uporabo čelade in strpno vožnjo.