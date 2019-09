Poslanci so opozorili na zastarelost zakona o RTV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO

Sklepe, ki jih je NSi priložil k zahtevi za sklic seje, je parlamentarni odbor zavrnil, je pa z devetimi glasovi za in enim proti podprl sklep, pod katerega so se podpisale koalicijske stranke. Odbor je z njim pozval ministrstvo za kulturo k posodobitvi zakona o RTV Slovenija, s posebnim poudarkom na pripravi ustreznega financiranja RTV Slovenija.

RTV Slovenija je gospodinjstva, ki plačujejo rtv-prispevek le za radijske sprejemnike, nedavno pozval, naj podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem televizijskega signala po spletu. Gospodinjstva, ki izjave ne bodo podala, bodo morala v prihodnje plačevati celoten prispevek. Za poziv se je RTV Slovenija odločila, ker od 1. avgusta omogoča sprejem vseh programov brez prekinitev tudi prek spleta.

"Rtv-prispevek bomo tako zdaj prisiljeni plačevati vsi, tudi če nimamo radijskega ali televizijskega sprejemnika, samo zato, ker imamo v 21. stoletju dostop do interneta," je bil do poteze vodstva RTV Slovenija kritičen Aleksander Reberšek (NSi). Po njegovih besedah bi bilo treba namesto uvedbe digitalnega davka razmisliti "o popolnem prestrukturiranju RTV Slovenija in ukinitvi rtv-prispevka".

V koaliciji so pozvali k čimprejšnji posodobitvi zakona o RTV Slovenija, še posebej v delu, ki se nanaša na financiranje in krog zavezancev za rtv-prispevek. Foto: BoBo

Sredstva za delovanje po 39. členu ustave

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je dejal, da trditev o uvedbi digitalnega davka temelji na poročanju senzacionalističnih medijev, ki niso naklonjeni javni radioteleviziji. Po njegovih besedah je zahteva NSi-ja za sejo odbora padla ravno v čas, "ko si prizadevamo prepričati ustanovitelja, da uresniči zagotovitev sredstev za naše delovanje po 39. členu ustave".

"Digitalni davek ni primerna dikcija," je stališče NSi-ja komentiral minister za kulturo Zoran Poznič. Je pa pritrdil pozivu NSi-ja k razmisleku o prihodnjem razvoju RTV Slovenije. Po njegovih besedah bo treba najti vzdržen sistem financiranja, ki pa ne sme biti v celoti prepuščen trgu. Zavzel se je za spremembo "zajema finančnega prispevka državljanov" za RTV Slovenija.

Največ strinjanja s stališči NSi-ja je bilo slišati iz SDS-a. Po besedah Jožefa Lenarta bodo zavezanci potezo RTV Slovenija razumeli kot "nesprejemljivo globo". Pritrdil je pozivu k spremembi sistema financiranja RTV Slovenija. Bojan Podkrajšek pa je izrazil pričakovanje, da bodo na RTV Slovenija "z delom dokazali, da zmorejo več" in ne bodo rešitve videli zgolj v višjem rtv-prispevku.

Poziv k posodobitvi zakona

V koaliciji so pozvali k čimprejšnji posodobitvi zakona o RTV-ju, še posebej v delu, ki se nanaša na financiranje in krog zavezancev za rtv-prispevek. Po mnenju Janija Möderndorferja (SMC) ima RTV Slovenija zastarelo organizacijo in bi morala postati gospodarska družba v javnem interesu. Jerca Korče (LMŠ) pa je ocenila, da dvig rtv-prispevka ni prava pot, saj gre le za kratkoročno rešitev.

Samo Bevk (SD) je spomnil, da je prenova zakona o RTV Slovenija pravzaprav naloga, ki jo je predsednik vlade Marjan Šarec že naložil ministrstvu za kulturo. Poznič je v povezavi s tem pojasnil, "da priprava novega zakona v svojem bistvu že poteka in bo zelo kmalu na mizah". Primož Siter (Levica) pa je opozoril, da mora zakon o RTV Slovenija zagotoviti neodvisnost tako od politike kot od trga.