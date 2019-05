Primorska. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Za sprejetje sklepa bi bilo potrebnih devet glasov, medtem ko je zanj glasovalo le osem poslancev. Proti sklepu sta glasovala dva.

DZ je z novelo 16. aprila izglasoval preimenovanje državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Državni svet pa je 23. aprila izglasoval odložilni veto na novelo. Besedi vključitev in vrnitev sta pomensko različni, je danes opozoril državni svetnik Branko Tomažič. Beseda vrnitev namreč nakazuje, da je bila Primorska prej del slovenskega ozemlja, medtem ko beseda vključitev dopušča razumevanje, da ni bila, je opozoril.

Predlog spremembe je v DZ vložila skupina poslancev koalicije in Levice s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (SD), ki je danes opozoril, da beseda priključitev pravilno ubeseduje takratno stanje. Prav tako je po njegovih besedah v skladu s pariško mirovno pogodbo iz leta 1947, kot zatrjujejo tudi zgodovinarji.

Po njegovih navedbah je praznik priključitve Primorske k matični domovini zlasti na Primorskem tradicionalni praznik, globoko zasidran v zavest ljudi, zato je drugačno poimenovanje praznika za Primorce neustrezno in nesprejemljivo. Na Primorskem se je namreč vedno praznovala priključitev Primorske in nikoli vrnitev Primorske.

Po drugi strani je poslanka Eva Irgl iz SDS-a dejala, da so Primorci ponotranjili besedo vrnitev, ki je po njeni oceni primernejša. Takšno spreminjanje zakona po njenem mnenju kaže tudi na pomanjkanje občutka za povezanost slovenskega naroda. "Vse od leta 2005, ko je bila novela zakona sprejeta, namreč praznik povezuje Primorce s preostalim delom slovenskega naroda, medtem ko danes razdvaja," je menila.

Tudi vlada je na tokratni seji sprejela mnenje o zahtevi DS-ja, naj DZ znova odloča o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dneh. Po njenih ugotovitvah zakonska sprememba "ne povečuje števila prazničnih dela prostih dni, ampak določa le terminološko preimenovanje praznika 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, v priključitev Primorske k matični domovini, kar sledi tako tradiciji njegovega praznovanja kot tudi zgodovinskim obrazložitvam predlagatelja zakona". Pri tem pa se vlada ne spušča v oceno zgodovinske utemeljenosti predloga.

Za vnovično potrditev spremembe zakona v DZ-ju je potrebnih 46 glasov. Na prvem glasovanju so ga poslanke in poslanci potrdili z 38 glasovi za in 32 proti.

Praznik vrnitve Primorske k matični domovini, 15. september, je bil na predlog takratne vlade uveden z novelo zakona o praznikih in dela prostih dneh, ki jo je DZ sprejel leta 2005. Z isto novelo je bil 17. avgust razglašen za praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 23. november pa za dan Rudolfa Maistra. Za vse tri praznike je bilo določeno, da niso dela prosti dnevi.

Sicer je 15. september dan spomina na uveljavitev pariške mirovne pogodbe z Italijo.

Na nujni seji so obravnavali tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dela zakona o čezmejnem izvajanju storitev in pritrdili mnenjema zakonodajno-pravne službe DZ-ja in vlade, da pobudnik ni izkazal pravnega interesa.