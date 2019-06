Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor Foto: BoBo

Na državni proslavi bo slavnostnemu govoru predsednika republike Boruta Pahorja sledil umetniški program z naslovom Sapere Aude - Drznimo si vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf Matej Filipčič. V središču letošnjega programa bo vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi.

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.