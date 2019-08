"Nevzdržno je, da plačujemo tako visoke najemnine in hkrati govorimo, da nimamo denarja za novo sodno zgradbo," meni predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič. Foto: Rok Omahen

Gospodarski oddelek ljubljanskega sodišča ima leto dni časa, da si najde nove prostore. Delavska hranilnica, ki mu je zadnjih 14 let oddajala prostore v centru Ljubljane, je namreč nepričakovano odpovedala petletno najemno pogodbo. Kam bo šlo šestdeset zaposlenih in obsežen del arhiva, še ni znano, vodja največjega oddelka v državi, okrožna sodnica Helena Miklavčič pa opozarja, da bo v primeru selitve sodišča na drugo lokacijo delo zastalo za najmanj tri mesece.

"Sodišče mora, če nič drugega stranke povabit na obravnavo, stranke morajo pravočasno izvedeti, kam morajo priti," je za TV Slovenija pojasnila sodnica in dodala, da bo velik zalogaj tudi selitev vsega sodnega gradiva. "Sodišče mora preseliti vse svoje zadeve na drugo lokacijo - sem sodijo arhivi, sodniški kabineti, vsi spisi," je dejala sodnica.

Milijoni za najemnine, denarja za novo zgradbo ni

Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič ob tem opozarja, da gre za širši problem in poziva vlado, naj poišče trajno rešitev. Ljubljanska sodišča zdaj delujejo na kar 18 krajih, večinoma v najetih prostorih. Pravosodno ministrstvo je samo lani za najemnine po državi odštelo skoraj 4 milijone evrov, od tega večino za sodne prostore v Ljubljani.

"Čas bi že bil, ampak zdaj je že skrajni čas, da se osredotočeno lotimo problema v Ljubljani To je nevzdržno, v kakšnih pogojih posluje na primer okrajno sodišče v Ljubljani in nevzdržno je, da plačujemo tako visoke najemnine in hkrati govorimo, da nimamo denarja za novo sodno zgradbo," je za Radio Slovenija povedal Florjančič.

Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič opozarja, da so pogoji za delo na okrajnem sodišču v Ljubljani nevzdržni. Foto: BoBo

"Ne moremo poslovati v parku - če nas najemodajalci vržejo iz prostorov, ki jih imamo najete ali, če jih imajo oni namen uporabljati za druge stvari, potem smo v praznem prostoru," je problematiko povzel predsednik vrhovnega sodišča. Ob tem je opozaril, da so najeti prostori pogosto neustrezni in premajhni: "Imamo primer na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer se mora sodnik prebijati preko kolen strank, ki čakajo na ozkem hodniku, da lahko končno pride do obravnavne dvorane."

Na pravosodnem ministrstvu pravijo, da se zavedajo težav, a da je najem za zdaj edina možnost. Zagon investicije v sodno palačo je v pripravi, a je odvisen od finančnih zmožnosti. Za Bežigradom v Ljubljani je sicer že nekaj časa zemljišče, ki je rezervirano za izgradnjo sodne palače. Če bi jo dobili, bi rešili kar nekaj težav, je prepričan Florjančič: "Če se reši prva stopnja in specializirana sodišča, ki so tudi v najetih prostorih, potem v tej sodni zgradbi lahko domuje vrhovno sodišče in višje sodišče v Ljubljani."