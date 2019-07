Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič ocenjuje, da so pogoji sodišča za delo ponižujoči. Foto: BoBo

Sodišča v Ljubljani poslujejo kar na osemnajstih različnih lokacijah, večinoma v najetih prostorih. Še posebej v težavnem položaju je trenutno Gospodarski oddelek okrožnega sodišča, ki mu je Delavska hranilnica z avgustom prihodnje leto za prostore na Miklošičevi cesti odpovedala najemno pogodbo.

Ta prostorski problem bo zelo težko rešiti v tako kratkem času, opozarja predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič: "Z enoletnim odpovednim rokom je potrebno te prostore izpraznit in preseliti celotno delovanje na drugo lokacijo. To seveda pomeni motnje v delovnem procesu."

"Sodišče ne more delati v parku"

Druge ustrezne prostore bo moralo najti Ministrstvo za pravosodje, pojasnjuje Florjančič, ki je premiera Šarca v dopisu opozoril, da takšne težave vplivajo na ugled sodstva in tudi na učinkovito delovanje pravne države: "Ne moremo pristajati na tak ponižujoč položaj, da sodstvo mečejo iz ene stavbe na cesto. Mi ne moremo poslovati v parku, ampak rabimo ustrezne prostore."

Najeti prostori so pogosto tudi neustrezni in premajhni. Po besedah predsednika vrhovnega sodišča se denimo na okrajnem sodišču v Ljubljani sodniki, stranke in porotniki dobesedno gnetejo po hodnikih: "To je ponižujoče za tretjo vejo oblasti, da posluje v takih razmerah. Naloga države in državnih organov je, da take zadeve hitro rešujejo."

Z ministrstva odgovarjajo, da se problema zavedajo. Ob tem pojasnjujejo, da je zagon investicije nove sodne stavbe v pripravi, izvajali pa jih bodo v okviru finančnih zmožnosti.