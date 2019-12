Marjan Šarec. Foto: BoBo

Šarec se bo v ponedeljek dopoldne v BiH-u seznanil s poslanstvom in nalogami slovenskih vojakov v operaciji Eufor Althea in Natovem poveljstvu Sarajevo. V Althei trenutno sodeluje deset pripadnikov Slovenske vojske. Še štirje pa v Natovem poveljstvu. Že popoldne bo nadaljeval pot na Kosovo, kjer se bo sestal s pripadniki slovenskega kontingenta v Natovem oporišču v Prištini. V torek dopoldne bo obiskal bazo Villaggio di Italia v Peći, kjer je nastanjena glavnina kontingenta Slovenske vojske. Odšel pa bo tudi do samostana v Dečanih, ki ga slovenski vojaki varujejo.

Na Kosovu deluje okoli 250 pripadnikov Slovenske vojske, kar je najštevilčnejši slovenski kontingent v tujini. Tam so med drugim nameščene motorizirana četa ter šest skupin za povezavo in nadzor. Z visokimi vojaškimi predstavniki iz poveljniške strukture Eufor Althea, Natovega poveljstva Sarajevo in Kforja bo govoril o aktualnih varnostnih in splošnih razmerah v BiH-u in na Kosovu. Razpravljali bodo tudi o stanju ter slovenskem sodelovanju v teh operacijah.

Varnostne razmere v BiH-u stabilne

V operaciji Althea sodeluje okoli 600 pripadnikov v BiH-u in še rezervne sile zunaj območja delovanja iz 15 držav članic EU-ja in petih partnerskih držav, navaja slovensko obrambno ministrstvo. Namen operacije je zagotavljanje varnega okolja in preprečevanje nasilja v državi z vojaško navzočnostjo. Glavna naloga Natovega poveljstva v Sarajevu pa je reforma obrambnega in varnostnega sektorja v BiH-u. Nudijo tudi logistično podporo operaciji Althea.

Varnostne razmere v BiH-u so sicer trenutno po oceni Morsa mirne in stabilne, a varnost še ni popolnoma in trajno utrjena. V državi se med drugim spopadajo z begunsko krizo, pri čemer so razmere najbolj problematične na severozahodu države ob meji s Hrvaško. BiH se spoprijema tudi z vračanjem svojih državljanov, ki so se v Siriji in Iraku borili za skrajno skupino Islamska država. V državi pa so več kot eno leto po parlamentarnih volitvah še vedno brez vlade.

Tudi v Prištini stabilne razmere

Sile Kfor, ki jih sestavlja okoli 3.600 pripadnikov na terenu iz 20 članic Nata in osmih operativnih partneric, zagotavljajo podporo varnemu in stabilnemu okolju ter svobodi gibanja na Kosovu. Podpirajo tudi uresničevanje dogovorov, sprejetih v dialogu med Beogradom in Prištino. Tudi razmere na Kosovu so po navedbah Morsa trenutno mirne in stabilne, a varnost še ni popolnoma in trajno utrjena. Poleg tega v dialogu s Srbijo pod vodstvom EU-ja vlada zastoj. V državi še nimajo vlade, potem ko je poleti premier Ramush Haradinaj odstopil. Volitve so potekale oktobra.