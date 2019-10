Foto: STA/Tamino Petelinšek

S tradicionalno prireditvijo in pohodom na Vanečo se v Prekmurju spominjajo 20. oktobra 1944, ko je tam skupino treh partizanov po izdajstvu obkolilo 120 madžarskih vojakov. V boju sta padla Dane Šumenjak - Miran in Alojz Kosi - France. Stane Červič - Bojan pa je bil ranjen in odpeljan v taborišče Dachau, ki ga je preživel. S slovesnostjo hkrati obeležujejo tudi spominski dan Mestne občine Murska Sobota in praznik Občine Puconci.

Po besedah predsednika vlade tudi manjši kraji zaslužijo pozornost, saj je tudi v teh krajih tekla kri in tudi ti kraji so dali svoje žrtve med drugo svetovno vojno. "Danes se spominjamo teh žrtev in prav je, da spomin ohranjamo, kajti če ne bomo imeli zgodovinskega spomina, bodo prišle nove generacije, ki ne bodo prepoznale nevarnosti fašizma, nacizma in kakršnega koli obujanja nestrpnosti in zaničevanja drugih," je dejal Šarec na tradicionalni prireditvi, ki sta jo organizirala Združenje borcev za vrednote NOB Murska Sobota in Občina Puconci.

Četudi slovenski narod ni bil velik, je po njegovih besedah dal ogromen prispevek s svojimi žrtvami. "Zato smo se, potem ko je zasijala svoboda, lahko postavili ob bok vsem narodom, ki so se uprli tretjemu rajhu in totalitarnim ideologijam. Smo ponosen del protifašističnega boja in tudi to nam danes pomaga v stikih z drugimi narodi. Predstavljajte si, kako bi bilo, če Slovenija kot samostojna država danes ne bi smela sedeti za mizo s tistimi, ki so pregnali ti dve grozni ideologiji," je zbranim dejal Šarec.

Foto: STA/Tamino Petelinšek

"Vendar živimo v 21. stoletju in ne bi bilo prav, da bi sosede vedno spominjali na tiste čase. To je preteklost. Moramo pa poskrbeti za to, da se to nikoli več ne bo ponovilo," je še pozval predsednik vlade. Ob tem je ključno, da najprej spoštujemo sami sebe in nastopamo enotno, tudi glede slovenske politike, je poudaril.

"Nekateri deli slovenske politike vedno bolj cenijo tisto, kar je tuje, in ne tistega, kar je domače. Tudi v Bruslju bomo slišani in upoštevani, ko bomo enotni," je, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, menil Šarec. Opozoril sicer je, da še vedno ne zmoremo te enotnosti. To se je po njegovih besedah pokazalo ob zadnjem pismu evropskih poslancev, ki ga ni podpisalo vseh osem slovenskih evroposlancev, ampak le šest.

"Država in slovenski narod bosta obstala, dokler bomo ponosni na svojo državo, dokler bomo z veseljem izobešali svojo zastavo in peli slovensko himno, ki je miroljubna in poziva tudi k povezovanju z drugimi narodi," je še poudaril Šarec.

S prireditvijo na Vaneči so danes obeležili tudi praznik Občine Puconcev, ki je 13. oktobra. Na ta dan leta 1781 je bil objavljen tolerančni patent kot temelj za enakopravno delovanje vseh cerkvenih skupnosti. Na območju te občine živijo evangeličani, katoliki in pripadniki binkoštne vere, skupno pa v občini stojijo štiri cerkve in vsaka ima svojo zgodovino.

Ker je bila Občina Puconci do leta 1995 del murskosoboške občine, pa so z današnjo prireditvijo zaznamovali tudi spominski dan Mestne občine Murska Sobota, ki je posvečen spominu na deportacije in internacije v drugi svetovni vojni in ga praznujejo 17. oktobra.