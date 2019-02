Tanja Fajon je izrazila upanje, da lahko SD na volitvah dobi vsaj dva evropska poslanca. Foto: BoBo

Predsedstvo SD-ja je potrdilo kandidatno listo za evropske volitve. Poleg omenjene četverice so na listi še Neva Grašič iz strankinega podmladka, predsednik Foruma starejših Franc Hočevar, podpredsednica Zveze združenj borcev NOB-ja in nekdanja ministrica Ljubica Jelušič in župan Murske Sobote Aleksander Jevšek.

Glede na podporo predsednika stranke Dejana Židana je pričakovano nosilka liste podpredsednica stranke Fajonova, ki je bila nazadnje v Evropski parlament izvoljena s preferenčnimi glasovi. Na volitvah leta 2014 je z drugega mesta premagala nosilca liste in tedanjega predsednika stranke Igorja Lukšiča.

Četrtouvrščeni na listi, Milan Brglez, je v poslansko skupino SD-ja iz SMC-ja prestopil kmalu po lanskih državnozborskih volitvah. 17. oktobra pa je bil izvoljen za predsednika konference SD-ja. Od prestopa so se pojavljale špekulacije, da si Brglez želi kandidature na evropskih volitvah. Če bi bil izvoljen v Evropski parlament, bi namesto njega poslanca dobil SMC, SD pa bi ostal z 10 izvoljenimi poslanci. Kandidatno listo bo sicer dokončno potrdila volilna konvencija stranke, ki bo sredi marca.

Kot so poudarili v SD-ju, želijo z njihovo vizijo EU-ja ustvariti takšno Evropo, ki bo temeljila na enakopravnosti, solidarnosti, svobodi mišljenja, odgovornosti, pravičnosti in vladavini prava, trajnostnem razvoju ter varnosti. "To bo naša Evropa, Evropa za vse ljudi, ne le za izbrance," zagotavljajo. Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je dodal, da se ne strinjajo z Evropo, ki ni sposobna soglasno obsoditi fašizma.

Na listi so po njegovih besedah prepoznavna imena, imena s kompetencami in tudi evropska poslanka. "Z močjo liste kažemo, da nam je Evropska unija pomembna," je še dodal.

Židan verjame v dober izid

Židan verjame, da bodo dosegli dober izid. "To nam je uspelo tako na predsedniških, državnozborskih in ne nazadnje tudi na lokalnih volitvah," je še dodal. Dober izid bodo po njegovih besedah dosegli tudi zato, ker ljudje vidijo, da ne le govorijo, ampak si prizadevajo za interese Slovenije.

Po Židanovih besedah verjamejo v Evropo, ki povezuje, gradi na solidarnosti in ne izključuje. Ob tem pa se mu zdi pomembno, da v Evropski parlament pridejo le tiste stranke, ki "pravočasno na nevarnosti opozorijo in tudi odreagirajo".

Fajonova je izrazila upanje, da lahko na volitvah dobijo vsaj dva poslanca, in dodala, da imajo z listo, ki so jo danes predstavili, realne možnosti. "Socialni demokrati imamo na evropskem parketu – pa tudi doma – trdno, stabilno podporo," je ocenila.

Kot je dejala, je ponosna, hkrati pa čuti tudi veliko odgovornost, da vodi listo "res dobrih kandidatk in kandidatov". Po njenih besedah je vseh osem močno zavezanih napredni, socialni in drugačni Evropi.

"Socialni demokrati bomo res skušali, in to je tudi moje vodilo, spet postaviti, zgraditi Evropo, ki bo zagotavljala mir, solidarnost, demokracijo in pa neko predvsem dostojanstveno življenje vseh ljudi, torej socialno pravičnost, enakost," je še pojasnila. Meni, da bodo volitve za prihodnost Evrope ključne, morda tudi prelomne, volilna udeležba pa bo po njenih besedah izziv.