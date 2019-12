Simono Drenik je Knovs zaslišal, ker se je med arbitražnim postopkom ujela v prisluhe. Z javno objavo poročila, v katerem je omenjena kar precejkrat, naj bi Knovs posegel v njeno zasebnost. Foto: BoBo

Zgodba, ki se spleta okrog objave javnega dela poročila Knovsa o prisluškovalnih dejavnostih med arbitražnim postopkom, dobiva nove razsežnosti. Nekdanja slovenska agentka v arbitražnem postopku Simona Drenik zahteva umik javnega dela poročila in opravičilo predsednika Knovsa Mateja Tonina. V nasprotnem primeru napoveduje, da bo tožila državni zbor.

Predsedniku dražvenga zbora je Simona Drenik že prejšnji teden poslala dopis z več zahtevami. "Da s seje državnega zbora umakne poročilo oziroma obravnavo poročila Knovs. Prav tako zahtevamo tudi umik tega poročila s portala državnega zbora in pa seveda opravičilo komisije oziroma predsednika Knovsa," je zahteve Drenikove povzel njen odvetnik Roman Završek.

"Zato, ker sem pisal resnico, za to naj se opravičim," je na zahteve odgovoril predsednik Knovsa Matej Tonin. "Torej, ko je enkrat s svojimi pogovori že škodovala Sloveniji, očitno zdaj želi še drugič. Pač meni se zdijo te stvari izjemno nenavadne pa tudi žalostne po eni strani," je še komentiral dogajanje okrog objave poročila.

"Počutim se kot grešni kozel"

"Žal je resnica za gospo Drenik neprijetna, to bo morala slej ko prej sprejeti," je dodal Tonin, ki je zahteve Drenikove označil za nenavadne in žalostne. Foto: BoBo

Drenikovo je Knovs zaslišal, ker se je med arbitražnim postopkom ujela v prisluhe. Z javno objavo poročila, v katerem je omenjena kar precejkrat naj bi Knovs posegel v njeno zasebnost.

"Počutim se kot grešni kozel, na katerega so želeli pokazati, v smislu nekoga je treba linčati, obtožiti, sicer obžalujem, da so se spravili name kot na osebo, ki sem res veliko naredila za ta projekt arbitraže," je Simona Drenik v pogovoru za Televizijo Slovenija povedala 11. novembra.



"Ocenjujemo, da je bilo s samim poročilom poseženo v zasebnost naše stranke. Gre za hud poseg v temeljne človekove pravice. Prav tako je komisija, glede na pristojnosti, ki jih ima, prekoračila svoje pristojnosti z izdajo tega poročila," je za povedal odvetnik Roman Završek. Ob tem dodal, da je Knovs pristojen za obravnavo varnostno-obveščevalnih služb in ne za obravnavo posameznikov in državljanov.

Če Državni zbor poročila ne bo umaknil z dnevnega reda prihodnje seje in s spletne strani, lahko pričakuje tožbo Drenikove na upravnem sodišču. Kako bo predsednik državnega zbora Dejan Židan pristopil k zapletu z njegovega kabineta še niso sporočili. Židan naj bi sicer za mnenje glede zahteve Drenikove že zaprosil zakonodajno-pravno službo in predsednika Knovsa ter se posvetoval z vodji poslanskih skupin in podpredsedniki državnega zbora.