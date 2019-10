Krompirjevih počitnic bo konec 4. novembra. Foto: BoBo

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ker so v času jesenskih počitnic pobirali krompir.

Ljubljanski javni zavodi so med počitnicami pripravili pester počitniški program. Tako bo v prestolnici med drugim na Ljubljanskem gradu najstarejši grajski prebivalec Friderik Prvi, "prebrisana podgana, ki pozna prav vsak skriti kotiček gradu", poskrbel za vodene oglede ter branje Friderikovih zgodb in ustvarjalno delavnico.

V ljubljanskem živalskem vrtu pa obiskovalce vse do 3. novembra vsak dan čakajo čarovniške urice s čarodejem. Pripravljajo tudi dnevna vodenja z imenom Čarovniški dan, kjer bodo obiskovalce po živalskem vrtu vodile "čisto prave čarovnice".

Številne delavnice v času jesenskih počitnic so pripravila društva v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tako v Mariboru med drugim pripravljajo likovne in modelarsko delavnico, ples, trening juda, izlet na vrt in kmetijo, pa tudi kuharski tečaj.

V času počitnic so ustvarjalne delavnice, povezane z jesenjo, pripravili še v nekaterih nakupovalnih središčih.