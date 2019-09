Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič

"Vsaka izmed koalicijskih strank je pred volitvami obljubljala prednostno obravnavo stanovanjskega področja. Tudi vlada je reševanje stanovanjskega vprašanja zapisala v koalicijsko pogodbo. Po enem letu se ni nič premaknilo in čakanja si ne moremo več privoščiti," je bilo poudarjeno v govoru pred okoli tridesetimi protestniki. "Mi smo tisti, ki leta čakamo na neprofitna stanovanja, mi smo najemniki, ki plačujemo vse višje najemnine za slaba stanovanja, smo tisti, ki smo se zaradi pomanjkanja sreče vrnili k staršem."

Zaradi neobstoja stanovanjskih politik protestniki od vlade zahtevajo, da pripravi ukrepe, ki bodo temeljili na izhodišču, da so stanovanja človekova pravica, do katere ima vsak dostop. Zahtevajo predvsem povečanje javnih najemnih stanovanj, regulacijo stanovanjskega trga, izvajanje aktivne zemljiške politike, razvoj stanovanjskega zadružništva, zadostne in kakovostne kapacitete za študente, starejše in ranljive skupine.

Protesta pred državnim zborom se je udeležilo okoli 30 ljudi. Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič

"Sankcionirajte oderuške najemnine"

Protestniki pričakujejo tudi finančno krepitev stanovanjskih skladov in gradnjo novih stanovanj ter da Slovenija doseže evropsko povprečje namenjanja 0,4 odstotka javnih izdatkov za gradnjo novih najemnih javnih stanovanj. Prav tako zahtevajo, naj se uskladi davek na dohodek pravnih oseb in del tega davka preusmeri v gradnjo dostopnih in kakovostnih stanovanj.

Prav tako pričakujejo regulacijo cen najema z omejitvami najemnin in sankcioniranjem oderuških najemnin, dvig davka na presežne nepremičnine in luksuzna stanovanja kot tudi sankcioniranje lastnikov praznih stanovanj, prepoved kratkoročnega oddajanja ter omejevanje prostorsko in okoljsko potratne luksuzne gradnje.

Predkupna pravica za neprofitno stanovanjsko preskrbo

Zahtevajo tudi ustavitev razprodaje za stanovanjsko gradnjo primernih zemljišč v javni lasti in namen zemljišč za javno stanovanjsko gradnjo in predkupno pravico za investitorje v neprofitno stanovanjsko preskrbo. Od vlade pričakujejo tudi podpore projektom stanovanjskega zadružništva.

Prav tako pričakujejo kakovostne nastanitve za študente, starostnike in ranljive skupine ter začetek analize podatkov na področju stanovanj, ki naj se redno objavljajo v poročilih in se na podlagi analiz upravlja nadaljnja stanovanjska politika.