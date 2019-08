Foto: MMC RTV Slovenija/Ksenja Tratnik

V mariborski Sinagogi so mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti zaznamovali tudi z večernim predavanjem. Obiskovalce je nagovoril varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je poudaril, da mora biti delovanje proti vsakršnemu preganjanju ljudi vedno naš cilj, saj prinaša upanje, še posebej ob preteklem ravnanju.

Najvišja cena, ki jo terja sovraštvo, so po njegovih besedah izgubljena življenja v svetovnih in drugih vojnah, ki so bile in še vedno so. "Vsa neslavna poglavja, ki jih je pisal in jih še piše človek, se pojavljajo še danes. Le v nekih drugih oblikah. Povod zanje je marsikdaj prav diskriminacija – rasna, etična, narodnostna, jezikovna, kulturna ali spolna," je dejal Svetina.

Ob tem je pripomnil, da se v Sloveniji radi pohvalimo, kako strpni in odprti smo, kako nas kulturna raznolikost bogati, a se v praksi še vedno dogaja nasprotno. Morda ne z orožjem, ampak z besedo. Z govorom, ki vzbuja nestrpnost in sovraštvo, je povedal varuh človekovih pravic. Dodal je, da lahko prav strpnost prispeva ne le k našemu lepšemu in boljšemu danes, ampak tudi jutri.

V mariborski Sinagogi so se žrtev genocida nad Romi in Sinti spomnili tudi z odprtjem fotografske razstave domačega avtorja Branimirja Ritonje z naslovom Auschwitz. V Murski Soboti pa je potekal simpozij, na katerem so govorili o genocidu v drugi svetovni vojni in njegovih posledicah, ki so prisotne v različnih oblikah na območju nekaterih evropskih držav.