Kolaboracija, sodelovanje z okupatorjem, ne more biti vrednota, je poudaril slavnostni govornik Milan Kučan. Foto: BoBo

Kot je dejal, je Ogenjca lahko prispodoba za medvojno dogajanje na Slovenskem. "Kot zrel narod bi morali to preteklost končno vzeti nase kot svojo in jo sprejeti kot del naše skupne preteklosti, se spraviti z njo. A to ne pomeni enakega vrednotenja vsega, kar se je v njej dogajalo. Ne more biti vseeno, kaj bomo Slovenci v svoj zgodovinski spomin vklesali kot vrednoto," je ob 77. obletnici dejal Milan Kučan.

"Kolaboracija, sodelovanje z okupatorjem in sovražnikom ne morejo biti vrednota. Če bomo končno premogli moči, da napravimo ta zahteven korak, potem bo tudi dostikrat izrečeno obžalovanje, da je brat dvignil roko nad brata, dobilo svojo pravo vsebino, v katerem ne bo vrednotnega relativiziranja dejanj enega ali drugega z mislijo na njihove različne motive," je izpostavil.

Prihodnost nam po njegovem ne daje zagotovil, da nas ne čakajo nove preizkušnje in izzivi. "Fašizem, kot smo ga poznali mi iz našega nekdanjega spopada z njim, se ne vrača v isti obliki. Vrača pa se z istim ciljem," je opozoril in izpostavil pomembnost, da ohranjamo EU kot skupnost narodov, katere temeljna vrednota je antifašizem.

Fašizem, kot smo ga poznali mi iz našega nekdanjega spopada z njim, se ne vrača v isti obliki. Vrača pa se z istim ciljem. Milan Kučan

Ofenziva italijanskih okupatorjev

Med Roško ofenzivo, ki je na tem območju potekala od 24. julija do 29. avgusta 1942, je prišlo do množičnega streljanja talcev, požiga vasi Travnik, Srednja vas pri Dragi ter Novi in Stari Kot, izgona več sto prebivalcev občine v italijanska koncentracijska taborišča in tragedije pri partizanski bolnišnici Ogenjca.

Ranjence iz partizanske bolnišnice, ki je delovala v tajnosti, so med ofenzivo začasno prepeljali v kraško jamo v bližini. Zaradi izdaje so tik pred prihodom okupatorja izvedli množični samomor, za katerega so se predhodno dogovorili. Umrlo je 10 ranjencev in bolničarka Mimica, ki je streljanje izvedla, zadnji naboj pa prihranila zase. Trije ranjenci so streljanje preživeli.

Ogenjca ponazarja način delovanja partizanske vojaške sanitete v Sloveniji in je prostor enega najbolj tragičnih in dramatičnih dogodkov v zgodovini partizanskega zdravstva.

Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnišnico Ogenjca, Združenje borcev za vrednote NOB Ribnica in Občina Loški Potok vsako leto pripravijo spominsko slovesnost.