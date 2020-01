Boris Štefanec očitno ne bo več predsednik komisije. Foto: BoBo

Izbirna komisija, ki je preverila izpolnjevanje pogojev in primernost prijavljenih kandidatov za predsednika KPK-ja, je predsedniku republike Borutu Pahorju izročila seznam z imeni, ki so po njenem mnenju primerna za imenovanje. Komisija je svojo odločitev sprejela soglasno, je ob predaji seznama povedal njen predsednik Janez Stare. Kot je dodal, je komisija seznam oblikovala na podlagi predložene dokumentacije kandidatov in osebnega pogovora z njimi, na katerega se je od devetih kandidatov odzvalo osem.

Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so se poleg zdajšnjega predsednika Borisa Štefaneca in njegovega namestnika Uroša Novaka potegovali še svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj, načelnik upravne enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer, strokovni vodja Avtošole Lisjak Rajko Marković, višji sekretar službe vlade za zakonodajo in predavatelj Janez Pogorelec ter vodja centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na mariborski univerzi Robert Šumi.

Štefanec: "Ne rečem, da sem najboljši, nikakor pa nisem neprimeren"

Predsednik KPK-ja Štefanec je nad odločitvijo izbirne komisije, da ga ne uvrsti na seznam primernih kandidatov za predsednika KPK-ja, "skrajno razočaran". "Ne rečem, da sem najboljši od devetih prijavljenih kandidatov, nikakor pa nisem, če se primerjam z drugimi primernimi kandidati, neprimeren," je dejal.

Spomnil je, da je bil pred šestimi leti od 55 kandidatov edini uvrščen na seznam primernih kandidatov za predsednika KPK-ja, po imenovanju pa tudi že šesto leto opravlja funkcijo predsednika KPK-ja. Zato se mu zdi nerazumljivo, da nekdo zdaj meni, da s toliko izkušnjami ni primeren kandidat.

Čeprav ima dobro mnenje o svojem namestniku Urošu Novaku, se mu med drugim zdi nelogično, da je bil uvrščen na seznam primernih kandidatov glede na to, da delo namestnika opravlja šele leto in pol in da je bil pred šestimi leti v nasprotju z njim ocenjen kot neprimeren kandidat. "Zdaj pa je samo po letu in pol izkušenj primeren, jaz pa neprimeren," pravi Štefanec. Kot dodaja, verjame, da se nič v Sloveniji ne zgodi po naključju, zato mu je "jasno, da je tu nekdo uperil svoje lovke in je bila sprejeta odločitev, da Štefanec ne sme biti predsednik KPK-ja".

Eden od razlogov, da je bil ocenjen kot neprimeren, je bila po besedah predsednika komisije Stareta Štefanečeva predstavljena vizija prihodnjega dela KPK-ja. Štefanec pravi, da za komisijo ni pripravil posebne vizije, pač pa je predložil nekoliko dopolnjeno vizijo dela KPK-ja, ki jo je sprejel senat KPK-ja, ko sta bila v njem še tudi Igor Lamberger in Alma Sedlar, kar je tudi povedal komisiji. "Vizija velja do konca tega mandata. Če bi zdaj pripravil neko drugo vizijo, bi mi zagotovo očitali, kako smo lahko delali po prejšnji viziji, če zdaj predlagamo neko drugo. KPK je po tej viziji delal šest let, zato me čudi, da je zdaj spoznana kot šibka," je še dejal.

Pahor mora novega predsednika imenovati v 30 dneh

Pahor mora zdaj novega predsednika KPK-ja imenovati v 30 dneh, pri čemer lahko izbira zgolj med kandidati s predloženega seznama. Lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nobenega izmed njih in postopek javnega poziva ponovi.

Ob začetku postopka je sicer predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK.