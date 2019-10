Študenti so pri usklajevanju starševstva in študijskih obveznosti prepuščeni dobri volji profesorjev. Foto: Pixabay

Študenti, ki med izobraževanjem postanejo starši, so upravičeni do starševskega dodatka, pod enakimi pogoji kot drugim jim pripada otroški dodatek, tudi pomoč pri nakupu opreme za novorojence. Na voljo imajo dodatno leto študija, za vsakega otroka lahko mesečno uporabijo 10 dodatnih subvencioniranih obrokov.

Če izpolnjujejo pogoje, lahko bivajo v študentskem domu, v Ljubljani je v okviru študentskega naselja na voljo tudi vrtec. Predsednica upravnega odbora Kluba študentskih družin Slovenije Katja Vrečar se strinja s tem, da jim je veliko lažje kot pred na primer desetimi leti, a dodaja, da bi se marsikaj še dalo izboljšati

Izpostavlja primer, ko eden od otrok zboli, in ne sme več v vrtec: "Partner, ki je zaposlen, ne more dobiti bolniške, ker sem jaz obravnavana kot brezposelna oseba in potem moram biti jaz doma z otrokom," izpostavlja in dodaja, da mora biti z otrokom, ne glede na to, kakšne so tisti dan njene obveznosti na fakulteti. "Vse je potem odvisno do dogovora s profesorji. Eni gredo bolj na roko, drugi manj. Nekateri pa sploh ne razumejo, zakaj potem sploh še študiraš."

Več kot dobrodošlo bi bilo torej, da bi slovenske univerze poenotile pravila in študentom staršem tako vsaj malo olajšale študij.