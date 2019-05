Poškodbe na avtomobilu Velova, ki so sprožile aktualno dogajanje. Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec

Predsednik sveta agencije za varnost v cestnem prometu (AVP) Jure Prestor je po izredni seji sveta povedal, da so obravnavali informacijo o poškodbi vozila direktorja agencije Igorja Velova. Svet je ugotovil, da kljub pozivu Velov ni podal ustreznih pojasnil o dogodku.

"Tik pred sejo smo dobili kratek stavek, v katerem je Velov izrazil, da s tem, kar se je ... da z njegovim ravnanjem ni nič narobe," je povedal Prestor.



Svet je ocenil, da takšno ravnanje močno škodi ugledu agencije, in zato ministrstvu za infrastrukturo soglasno predlagal predčasno razrešitev Velova.



Velov je trenutno uradno na dopustu.



Ministrica pričakovala predlog

V povezavi z "afero Velov" je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek že pred sejo v izjavi za javnost dejala, da pričakuje ukrepanje sveta agencije.



"Ko bo agencija naredila svoje, bom lahko tudi kot ministrica ustrezno odreagirala in seveda bom odreagirala," je poudarila Bratuškova, ki od Velova doslej ni dobila nobenih pojasnil.

"Varnost v prometu je ena naših in tudi mojih osebnih prioritet," je poudarila ministrica. Agencija pa je po njenem mnenju preveč pomembna institucija, da bi lahko njen ugled trpel ali bi ga kdor koli krnil.

Poškodovan avtomobil

V torek so namreč v Stražišču opazili parkiran avtomobil, ki naj bi ga vozil direktor AVP-ja Igor Velov, z vidnimi poškodbami na zadnjem odbijaču in na sprednjem kolesu. Policija v postopku preverjanja okoliščin nastanka poškodb vozila, ki ga je sprožila na podlagi anonimnih informacij, sicer ni odkrila nepravilnosti. Poškodovanje vozila po zbranih informacijah ni nastalo v prometni nesreči, uporabnik je s policisti sodeloval in se jim ni izmikal, preizkusa alkoholiziranosti pa niso opravili, saj ni bilo razlogov zanj.

Velov za pojasnila ni dosegljiv, prav tako se v sredo ni udeležil seje kranjskega mestnega sveta. Za odsotnost se je opravičil, ni pa zanjo navedel razloga. Kranjski mestni svetniki o njegovem ravnanju niso razpravljali.

Posnetek izjave Prestorja: