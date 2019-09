Ob mednarodnem dnevu miru so ob pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Slavnostna govornica na prireditvi je bila evropska poslanka Tanja Fajon. Foto: Twitter Tanje Fajon

Svoboda in mir sta dobrini oziroma vrednoti, ki sta ju v temelje evropskih držav, tudi naše domovine, vkopali upor, boj in žrtve, je na prireditvi ob mednarodnem dnevu miru na Cerju dejala slavnostna govornica, evropska poslanka Tanja Fajon.

"Še pomembneje pa je, da teh napak v sedanjosti ne ponavljamo, saj s tem ponavljamo zgodovino. Nikakor in nikoli pa ne smemo privoliti v poskuse, da bi stanje v Sloveniji med letoma 1945 in 1990 prikazovali enako, kot je bilo v Sovjetski zvezi, Romuniji in Vzhodni Nemčiji. In ne smemo dovoliti, da bi prek tega obdobja razvrednotili narodnoosvobodilni boj kot boj proti okupatorju in rehabilitirali kolaboracijo," je poudarila Fajonova. Obenem pa moramo ohranjati zgodovinski spomin kot varovalko pred ponovitvijo črne zgodovine, a nikakor kot orodje za razprtije in delitve, je še dejala.

Zbrane sta nagovorila tudi Alojz Štajner iz Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije ter župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar. Hzmar je zbrane opozoril predvsem na enotnost, ki so jo izkazale reševalne službe ob letošnjem velikem požaru na Cerju, in dodal, da bi morali biti podobno enotni tudi v prizadevanju za mir.

V kulturnem programu so sodelovali Orkester slovenske policije, dijaki novogoriške umetniške gimnazije, Kulturne akcije TIGR – Klub mladih ter Moški pevski zbor Antona Klančiča iz Mirna.