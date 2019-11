Trije predstavniki za odnose z javnostmi na ministrstvu za izobraževanje so pojasnili, da odhajajo zaradi slabih odnosov z vodjo kabineta ministra Jerneja Pikala, medtem ko je bilo sodelovanje z ministrom in drugimi zaposlenimi korektno. Foto: BoBo

Mediji so v preteklih dneh namreč poročali, da naj bi trije zaposleni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odhajali zaradi mobinga oz. šikaniranja. Predstavniki za odnose z javnostmi so sporočili, da so razlogi za njihov odhod slabi odnosi z vodjo kabineta Titom Neubauerjem.

Ob tem so dodali, da je bilo njihovo sodelovanje z ministrom Jernejem Pikalom in drugimi zaposlenimi na ministrstvu korektno in profesionalno.

Minister Pikalo je sicer že v soboto ob robu kongresa SD-ja zanikal namigovanja, da naj bi šlo za mobing. "Če pa bi komentiral vsakega zaposlenega na ministrstvu, bi to bilo izjemno težko," je dejal in dodal, da zadeve urejajo "dogovorno" in da ni nič posebnega.

Na očitke o mobingu se je po prvem poročanju medijev odzval tudi generalni sekretar na šolskem ministrstvu Mitja Blaganje in pojasnil, da je med vodstvom ministrstva in sodelavci iz službe za odnose z javnostmi prihajalo do različnih pogledov na to, kako plačati dodatno delo, torej delo, ki presega redni delovni čas.

Po njegovih besedah so pričakovanja zaposlenih "šla v smer rednega dodeljevanja povečanega obsega dela", pri čemer pa se jim ni uspelo dogovoriti.

Iz službe za odnose z javnostmi odhajajo vodja službe Tina Hrastnik ter Katja Križnar in Sebastijan Magdič. Hrastnikova in Križnarjeva odhajata z ministrstva, Magdič pa je zaprosil za premestitev znotraj ministrstva.