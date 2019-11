Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Foto: BoBo

Medtem ko Socialni demokrati snujejo načrte za prihodnost, s poudarkom na boju proti kapitalističnemu izkoriščanju človeka, ministra za izobraževanje Jerneja Pikala zaradi domnevnega mobinga zapuščajo kar trije od štirih zaposlenih v službi za odnose z javnostmi.

Informacija, da trije zaposleni zapuščamo službo, drži nam je dopoldne potrdila vodja službe za odnose z javnostmi Tina Hrastnik. Več ni želela pojasnjevati zaradi zaščite svojih interesov in interesov kolegov, ki po naših neuradnih informacijah želita še naprej delati v javni upravi, medtem ko naj bi Hrastnikova odhajala v gospodarstvo.

Neuradno smo izvedeli, da so trije piarovci Jerneja Pikala s svojim odhodom seznanili že pred krompirjevimi počitnicami. Informacija se je nato razširila med zaposlenimi na ministrstvu. Kaj je botrovalo k razpadu službe za odnose z javnostmi na šolskem ministrstvu, ki je vstopna točka za novinarje in tudi širšo javnost za pridobitev informacij, nihče ne želi javno razkriti.

Pikalo: "Nobenega mobinga ni bilo"

So se pa – kot pravijo dobro obveščeni - slabi odnosi na relaciji služba za odnose z javnostmi in kabinetom ministra Pikala kuhali že dlje časa, glavni generator šikaniranja piarovcev, naj bi bil vodja kabineta ministra Tit Neubauer. Nalagal naj bi jim dodatna dela od jutra do večera, čez vikende, brez ustreznega plačila. S tem naj bi bil seznanjen tudi minister Pikalo, ki je v Velenju na kongresu SD-ja takole komentiral razhod s tremi zaposlenimi: "Nobenega mobinga ni bilo in tudi ne nobene prijave. Če bi pa komentiral vsakega zaposlenega na ministrstvu, potem pa bi to bilo izjemno težko. Zadeve urejamo dogovorno. Nič posebnega."

Že pred razpadom službe za odnose z javnostmi nam je sicer nekaj zaposlenih na šolskem ministrstvu potožilo, da vodstvena ekipa na ministrstvu slabo komunicira z uradniki in da jih mnogokrat postavi pred izvršena dejstva. Minister Pikalo ima očitno težave z vodenjem ministrstva. Spomnimo: njegov strankarski kolega Dejan Prešiček je odstopil s funkcije ministra za kulturo prav zaradi domnevnega mobinga zaposlenih januarja.