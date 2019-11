Pivčevo se je spomladi omenjalo tudi kot možno kandidatko za volitve v Evropski parlament, vendar se za ta korak ni odločila. V zadnjem času pa so se pojavila namigovanja, da utegne izzvati Erjavca za predsedniški stolček DeSUS-a. Foto: BoBo/Borut Živulović

Aleksandra Pivec je v pisni izjavi za STA pojasnila, da se je za kandidaturo odločila po tehtnem premisleku. "Soglasje h kandidaturi sem podala iz spoštovanja do velikega zaupanja in podpore, ki so mi jo v zadnjih tednih in dneh izkazali posamezni člani in članice, pa tudi teritorialne organizacije naše stranke," je zapisala.

Predvideva, da številni člani, ki v stranko verjamejo in ji zaupajo, menijo, da DeSUS potrebuje svežo energijo, odprte odnose, skupinsko delo in soodločanje ter aktivno udeležbo pri obravnavi tem, ki so pomemben del strankinega volilnega programa. Zagotovila je, da svoje kandidature ne obravnava kot tekme z drugimi kandidati, vendar želi članom stranke, volivcem ponuditi možnost demokratične izbire vodstva.

Želi si soočenja dobrih programov

"Sem ženska, razmeroma mlada političarka, zato menim, da s svojim načinom razmišljanja in dela lahko ponudim novo pot sokreiranja in odločanja, drugačen pogled na delo v stranki in drugačen pristop k vodenju," je navedla Pivčeva. Poudarila je tudi, da si s spoštovanjem do vseh evidentiranih kandidatov želi predvsem soočenja dobrih programov, "iskrene vere v članstvo in zavedanja, da zgolj s skupnimi močmi lahko ostanemo in postanemo zaupanja vredna stranka, v katero bodo verjele vse generacije".

Predčasni volilni, programski in statutarni kongres stranke bo 17. januarja, rok za evidentiranje kandidatov za funkcije se izteče v petek. V krogih blizu DeSUS se sicer pojavljajo še nekatera druga imena.