Prejšnji glavni šolski inšpektor je bil odstavljen po tem, ko je v javnosti odmevalo več zadev, ki so načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja. Foto: BoBo

Vlada je 13. decembra lani na predlog ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala s položaja glavnega inšpektorja razrešila Tomaža Rozmana. Glavni razlog je bilo ministrovo nezadovoljstvo z njegovim delom. Kot je pojasnil v obrazložitvi predloga, to ni posledica posamične odločitve v posamičnem primeru, ampak je "tlelo dlje časa".

Predtem je v javnosti odmevalo kar nekaj zadev, ki so po Pikalovih besedah načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja. Najbolj je odmeval primer Kengurujčki, ko je v javnost prišel posnetek neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu. Primer je sprožil tudi vprašanja o primernosti sistemske ureditve in nadzora.

Vlada je nato 14. februarja za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport imenovala Simona Slokana, ki pa bo po današnji odločitvi vlade nastopil polni mandat. Slokan bo položaj nastopil 18. avgusta, in sicer za mandatno dobo petih let.

Na javni natečaj za položaj glavnega šolskega inšpektorja sta se sicer poleg Slokana prijavila še dva kandidata.