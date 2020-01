Poleg Karla Erjavca in Aleksandre Pivec se bo na kongresu za vodenje DeSUS-a potegoval še Borut Stražišar. Foto: BoBo

Franc Jurša je po koalicijskem srečanju pojasnil, da je temeljito prebral program Karla Erjavca in Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, ki se tudi poteguje za vodenje DeSUS-a.

Erjavec pa mu je predstavil tudi pogled na nadaljnje vodenje stranke in ga seznanil s kadri, s katerimi želi sodelovati. "Glede na to, da sodelujeva od leta 2006, da pri tem nisva imela večjih težav in da sva bila dobra sodelavca, sem se odločil, da ga bom podprl na kongresu," je pojasnil Jurša.

Na vprašanje, kakšne posledice ima lahko zmaga enega ali drugega kandidata tudi na delovanje poslanske skupine, je odgovoril, da nič kaj velike. Vendar če zmaga Pivčeva, bo po Jurševem mnenju morala več pozornosti nameniti tudi poslanski skupini, česar doslej ni počela.

Prav tako ni bila dejavna v stranki in se v letu in pol ministrovanja ni ukvarjala s sestanki stranke, je opozoril Jurša, ki v tem vidi tudi njeno slabost. Pričakuje, da se bo Pivčeva v primeru zmage na kongresu bolj posvetila stranki in poslanski skupini.

Erjavec ima tako vse širšo podporo v poslanski skupini. Nazadnje je Erjavec pojasnil, da ga podpira tudi poslanec DeSUS-a Robert Polnar, ki pa sicer v DZ večkrat ravna drugače kot drugi poslanci te stranke. Zato ga čaka tudi pogovor s poslansko skupino, kar bodo storili predvidoma prihodnji teden, je pojasnil Jurša.

Stopnjevanje napetosti v stranki

Napetost pred kongresom DeSUS-a se sicer v zadnjih tednih stopnjuje. Erjavec pričakuje, da bo dobil zaupanje, a tako kot njegova protikandidatka odločitev o nadaljnjem vodenju DeSUS prepušča članom kongresa. Medtem pa je odprto vprašanje političnih posledic v primeru zmage enega ali drugega.

Kot je pred nekaj dnevi dejal Erjavec, bodo šele po kongresu lahko odgovorili na vprašanje, kako lahko rezultat vpliva na stabilnost vladne koalicije. Prav tako ni želel razkriti, ali bi v primeru njegove zmage Pivčeva lahko nadaljevala delo ministrice za kmetijstvo, ki se sicer v času strankarske kampanje otepa tudi očitkov, povezanih z nepravilnostmi pri projektu SRIPT.

Očitke je večkrat zavrnila in tudi danes ponovila, da ni med ovadenimi oz. da proti njej ne potekajo kazenski postopki.

Z njim se za prevzem vodenja stranke bojuje tudi Pivec. Erjavec vodi stranko že 15 let in Jurša še vedno misli, da ga je težko premagati.

Medtem pa Pivčeva ne vidi razloga za to, da tako ona kot Erjavec ne glede na rezultat ne bi nadaljevala svojega ministrskega dela. Pred nekaj dnevi je ponovila, da se v osebne dvoboje pred kongresom ne misli spuščati, delegate želi prepričati s programom in svojo vizijo stranke.