Marjan Šarec je znova na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov. Foto: BoBo

Vlada dela dobro, kažejo izsledki javnomnenjske poizvedbe, ki jo je za časopis Dnevnik in RTV Slovenija tudi ta mesec opravila agencija Ninamedia. Med 700 ljudmi, ki so jih poklicali med 9. in 11. julijem, bi jih svoj glas največ namenilo LMŠ-ju. Na vrh lestvice priljubljenosti naših politikov pa se je po dveh mesecih znova zavihtel predsednik vlade Marjan Šarec.

Da je vlada pri delu uspešna, meni 60,5 odstotka vprašanih, da ni uspešna, pa dobrih 32 odstotkov vprašanih. V primerjavi s prejšnjim mesecem je tako podpora vladi celo nekoliko narasla.

LMŠ-ju je podpora glede na prejšnji mesec nekoliko padla. Foto: MMC RTV SLO

LMŠ na vrhu, a z nižjo podporo kot junija

Kako pa bi anketiranci volili, če bi bile volitve danes? Na vrhu ostaja Lista Marjana Šarca z dobrimi 21 odstotki podpore. Druga, Slovenska demokratska stranka, ima 17,7-odstotno podporo vprašanih. Tretji so Socialni demokrati z 10-odstotno podporo anketirancev, Levici bi glas namenilo 6,1 odstotka vprašanih, 5,4 odstotka pa bi jih volilo Novo Slovenijo. Šesti je s 3,4-odstotno podporo DeSUS. Sledijo Slovenska nacionalna stranka, Slovenska ljudska stranka, Stranka Alenke Bratušek in pa z odstotkom glasov vprašanih še Stranka modernega centra.

V primerjavi s prejšnjim mesecem je LMŠ izgubil skoraj tri odstotne točke, Nova Slovenija pa dobro odstotno točko. Najstabilnejšo podporo ima v zadnjih mesecih Levica. Povečuje se število tistih, ki ne vedo, koga bi volili, in tistih, ki na volitve ne bi šli. Manj pa je tistih, ki bi volili druge stranke. Teh je julija le dober odstotek. Dobra petina anketiranih je neodločenih, skoraj 9 odstotkov vprašanih na volitve ne bi šlo.

Šarec najbolj priljubljen

Po raziskavi Vox populi bi tako LMŠ zasedel 29 sedežev v parlamentu, SDS 25, SD 14, Levica 8, NSi 7 in DeSUS 5.

Na prvo mesto lestvice najbolj priljubljenih politikov se je vrnil Marjan Šarec, Borut Pahor je drugi. Sledi Tanja Fajon, Milan Brglez in Ljudmila Novak pa sta zamenjala mesti. Deveta, Alenka Bratušek, je pridobila kar pet mest, svoj položaj na lestvici pa so opazno izboljšali tudi Franc Bogovič, Luka Mesec, Jožef Horvat in Matjaž Han. Sledijo jim novouvrščeni Jernej Pikalo, Milan Zver in Anže Logar. Na dvajsetem mestu je Zmago Jelinčič Plemeniti, Janeza Janšo in Violeto Tomić pa bosta prihodnji mesec zamenjala Aleksandra Pivec in Branko Grims.