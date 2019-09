Ena izmed prejšnjih sej ekonomsko-socialnega sveta. Foto: BoBo

Socialni partnerji, združeni v Ekonomsko-socialnem svetu, imajo na dnevnem redu današnje seje predlog državnega proračuna za prihodnji dve leti. Ta sicer še ni dokončno pripravljen, saj je vlada po objavi najnovejših gospodarskih napovedi proračunskim porabnikom naložila, naj nekoliko umirijo apetite. Kljub temu bo na voljo največ denarja doslej, poroča Slovenska tiskovna agencija.



Zgornja meja skupnih dovoljenih odhodkov proračuna je v letu 2020 določena pri 10,450 milijarde evrov, kar je 290 milijonov evrov več kot letos in največ doslej. Številka za leto 2021 je še za pet milijonov evrov višja.

Potem ko je urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) prejšnji teden znižal pričakovano gospodarsko rast Slovenije s 3,4 na 2,8 odstotka v letu 2019 ter s 3,1 na tri odstotke v letu 2020, je sklenila vlada znižati proračunske odhodke za skupaj 100 milijonov evrov. Vseeno bodo proračunski porabniki večinoma deležni več denarja, kot pa ga imajo na voljo letos.

O spremembi gospodarskih napovedi in navodilih ministrstvom, naj zmanjšajo načrtovano porabo, bo finančni minister Andrej Bertoncelj govoril na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta. Končni predlog proračuna za prihodnji dve leti naj bi sicer vlada predvidoma sprejela v četrtek.

Davčne spremembe za razbremenitev plač



V obravnavanem svežnju bo tudi davčne spremembe, ki bodo zagotovile višje neto plače zaradi nižje dohodnine, vendar je razbremenitev manjša, kot so napovedovali prvotno, je za Radio Slovenija poročala Zdenka Bakalar. Stališča sindikatov in podjetij o davčni reformi se medtem niso pretirano zbližala.



Prvi ukrep, neobdavčen regres, so sicer socialni partnerji podprli soglasno.

Za naslednji korak pa ostajajo pri ustaljenih stališčih. Predsednica zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) Lidija Jerkič je povedala: "Predlagane spremembe ne uživajo podpore Zveze svobodnih sindikatov. Spremembe so obetale več, kot pa se je na koncu pokazalo. "

Kljub temu podpirajo uvedbo minimalne stopnje obdavčitve dobička podjetij in pa višjo olajšavo za nizke dohodke. "Kar pomeni: januarja naslednjega leta, ko se dvigne minimalna plača, le-ta ne bo povzročila večjega plačevanja dohodnine."

Davčna reforma prinaša pol manj od prvotnih napovedi, ugotavlja analitik na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc, je pa pozitivno, da vlada ne zvišuje stopnje dobička, minimalno stopnjo pa bi lahko uveljavila postopno. "Torej, da bi se efektivna davčna stopnja sicer uvedla, pri nekje treh odstotkih, in bi se potem sčasoma, v obdobju dveh do treh let dvignila do sedem odstotkov."

Eno od odprtih proračunskih vprašanj je višina povprečnine za prihodnji dve leti. Z občinskimi združenji se bo o tem pogovarjal minister za javno upravo Rudi Medved. Doslej so se dogovorili o spremembah več zakonov, ki bi znižale stroške občin za 30 milijonov evrov, ne pa tudi o poravnavi izdatkov zaradi zvišanja plač.

Minimalna stopnja za davek do dobička bo prizadela podjetja, ki veliko vlagajo, gre za okoli 10 tisoč podjetij, oziroma desetino vseh. Nižja dohodnina, ne bo vplivala na nižje stroške dela za podjetja, saj bo bruto enak, višja bo le neto plača, bo pa pomemben prispevek potrošnji , kar ni zanemarljivo, pravi Ivanc. "Tako da predvsem je ugoden učinek na domačo potrošnjo, znotraj dejavnosti tudi na sektor trgovine, sektor storitev."

Davčno preoblikovanje ni finančno nevtralno za proračun. Čeprav podpora ESS-ja za sprejem ni odločilna, pa je dejstvo, da parlament lažje potrdi zakone, s katerimi se strinjajo tudi socialni partnerji.