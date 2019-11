Pri organizaciji festivala Naprej/Forward pomagajo medijske hiše Radiotelevizija Slovenija, Pro Plus, Delo, Večer in Slovenska tiskovna agencija. Obisk festivala, ki se bo odvijal v ljubljanskem Centru slovanskih kultur France Prešeren, je brezplačen. Foto: BoBo

Letošnji festival Naprej/Forward po navedbah organizatorja prinaša izbrane primere iz globalne medijske prakse, najnovejše trende in nova znanja, ki jih novinarji, uredniki in drugi medijski ustvarjalci potrebujejo, da bi javnosti ponudili kakovostne, dostopne in verodostojne vsebine. Raznolik program ponuja predavanja, razprave, pogovore in delavnice.

Festival se bo začel s t.i. Medijsko bero, ki je namenjena predstavitvi domačih medijskih vsebin in projektov, ki so še posebej zaznamovali zadnje leto. Na festivalu bo med drugim govora o potrebi po lokalni dopisniški mreži, zatonu družbenega omrežja Facebook in vzponu podkastov ter o novicah, ki so napisane s pomočjo umetne inteligence.

Festivalsko vzdušje bo ogrel aktualnopolitični pogovor o Španiji, Kataloniji in medijih. Novinarka Ksenija Horvat bo gostila nekdanjega odgovornega urednika španskega časnika El Mundo Davida Jiméneza. Lotila se bosta vprašanj, "kje se zaletimo v meje novinarske neodvisnosti in kaj se zgodi, ko se medijska hišica iz kart začne podirati".



Ena od tem letošnjega festivala bo tudi vloga dopisniške mreže in posledice njenega krčenja. Teme se bodo po besedah predsednice Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petre Lesjak Tušek lotili "z druge strani". Sogovorniki iz različnih regij bodo namreč v današnji razpravi podali svoj pogled na lokalno informacijo v medijih in s tem v imenu splošne javnosti nastavili ogledalo medijem.

Z izbiro nabora tem se DNS kot organizator tradicionalnega festivala odziva na aktualno dogajanje v domačem medijskem prostoru. Zadnje mesece je v središču zanimanja priprava novele zakona o medijih. Zainteresirana javnost pričakuje, da bo ministrstvo za kulturo z njo vendarle nagovorilo težave, ki vse bolj pestijo slovenske medije in novinarje

Podelitev stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog, s katerimi bodo nagradili projekte in kolege, ki so letos izstopili iz povprečja, bo v petek zvečer.