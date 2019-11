Mladinska iniciativa je nazive ambasadorji hitre ceste oz. za prizadevanja, povezana s tem projektom, podelila igralcu Marku Mandiću, novinarki Maji Nabernik, glasbeniku Božidarju A. Koleriču, državni sekretarki na infrastrukturnem ministrstvu Nini Mauhler in koroškima poslancema Janiju Predniku in Jožetu Lenartu. Foto: PNZ

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v četrtek na Ravnah že tretjič podelila nazive ambasadorjem hitre ceste, letos so jih prejeli kulturniki, predstavniki medijev in prvič tudi politiki, koroški rojaki. Koordinator mladinske iniciative Aljaž Verhovnik je dejal, da v iniciativi ne morejo biti zadovoljni s premikanji rokov, zapisanih v protokolu, vendar ostajajo optimisti.

Na prireditvi je bil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je dejal, da na Koroško ni prišel dajat obljub ali časovnic. "Lahko rečem samo to, da se bomo zelo potrudili, da bi se zadeva začela odvijati," je dejal in opozoril, da vsako spreminjanje trase ustavi projekt za pet let.

Zato je pozval vse, da se je treba otresti miselnosti, da bi nekaj imeli, a ne po svojem ozemlju. "Včasih se moramo tudi vprašati, kaj smo pripravljeni žrtvovati za določen infrastrukturni projekt," je dejal premier in dodal, da je včasih tudi služnost, ki jo nekdo da investitorju, veliko vredna.

Šarec je tudi omenil, da se obetajo pritožbe v postopku izbire izvajalca za dela na prvi lokaciji, to je lokaciji Gaberke. Če pa bo šlo vse gladko, brez pritožb, bo po 9. decembru po besedah Vidica stekla druga faza postopke izbire izvajalca, ko bodo ponudniki za gradnjo na lokaciji Gaberke morali oddati ponudbene cene. Če bodo v aktualni prvi fazi vložene pritožbe, se zadeva zamika.