Foto: BoBo

Naslednik Mlinarjeve na položaju generalne sekretarke Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže je za izrazil veselje, da je Mlinarjevi uspelo imenovanje na položaj ministrice brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo v slovenski vladi. "Še večje veselje pa je v tem, da je to prva koroška Slovenka, ki ji je uspel vstop v slovensko vlado, in smo zelo veseli tega dejstva," je dejal.

Nekoliko pa je bil kritičen glede razprav, da Mlinarjeva prihaja iz Avstrije in da je šele tik pred zdajci zaprosila za slovensko državljanstvo. "Mislim, da ni pomembno, kje se je kdo rodil oz. od kod prihaja. Mislim, da je Angelika Mlinar po srcu prava Slovenka," je poudaril Oraže.

"Iskrenost" tistih, ki govorijo, da so koroški Slovneci "naši"

Predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, je dejal, da upa, "da jo bodo poslanci in tudi drugi Slovenci ocenjevali po njenih dejanjih, ne pa po državljanstvu oz. tem, kje je odraščala". Hkrati je opozoril, da se je tu zdaj jasno videla iskrenost nekaterih, ki sicer govorijo, "da so koroški Slovenci naši".

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik je opozoril, da je Mlinarjeva postala državljanka Slovenije, "torej ima vse pravice, tudi da se politično uveljavlja v Sloveniji". Ob njenem imenovanju na ministrski položaj pa je izrazil tudi pričakovanje, da bo podprla čezmejno sodelovanje in "nas koroške Slovence pri naših skupnih projektih in prizadevanjih".

Podobno se je v sporočilu za javnost odzval predsednik NSKS-ja Valentin Inzko, ki je izrazil upanje, da bo "imenovanje Mlinarjeve vodilo do še bolj intenzivnega sodelovanja na vseh področjih življenja med obema državama". Mlinarjeva je poklicana, da se bo kot Korošica in Avstrijka v letu 2020, v katerem se bomo spomnili stoletnice plebiscita, vključila konstruktivno in kreativno, je dodal.

Nad izvolitvijo Mlinarje navdušeni zamejci

Z izvolitvijo Mlinarjeve zadovoljni tudi zamejski Slovenci v Italiji

Mlinarjevi so čestitali tudi zamejski Slovenci v Italiji. V Svetu slovenskih organizacij so Mlinarjevi zaželeli, da bi novo zadolžitev izvajala "čim bolj uspešno in za nadaljnji razvoj slovenske družbe ter uveljavitev slovenske države v evropskem in širšem mednarodnem kontekstu".

Njena izvolitev za ministrico v slovenski vladi je za SSO tudi dokaz, "da tudi Slovenci izven meja naše matične države lahko v prvi vrsti pripomoremo za dobrobit vseh Slovencev in Slovenk". "Republiki Sloveniji smo hvaležni za vso pomoč in pozornost, ki nam jo izkazuje, zato je dolžnost, da smo pripravljeni sprejeti take izzive, kakršne je sprejela Angelika Mlinar," so sporočili.

Mlinarjevi so ob izvolitvi čestitali tudi v stranki Slovenska skupnost (SSk), edini stranki Slovencev v Italiji. "Ponosni smo, da je bilo tako visoko mesto zaupano nadvse sposobni in izkušeni ženski in hkrati zamejki, saj boš še posebej občutljivo razumela pomen in vlogo slovenskih skupnosti in Slovencev, ki - z državljanstvom ali brez - živimo zunaj meja matične domovine. In smo kot taki dragocena priložnost tudi za slovensko državo, pa naj se tega zaveda ali ne," je v čestitki zapisal deželni svetnik v Furlaniji-Julijski krajini in politični tajnik SSk Igor Gabrovec.