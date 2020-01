Glede programa nove avstrijske vlade je Židan izrazil veselje, da je del namenjen tudi odnosu do narodnih skupnosti, in dodal, da se veseli realizacije koalicijske pogodbe avstrijske vlade. Foto: BoBo

Kot je v izjavi po srečanju dejal predsednik državnega zbora Dejan Židan, je znotraj avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji prisoten optimizem, saj program nove avstrijske vlade predvideva tudi reševanje še nerešenih vprašanj na področju dvojezičnosti ter odnosa Avstrije do manjšin. Slovenska manjšina sama tako z optimizmom pričakuje napredek, je še dejal. Skupna ugotovitev po besedah Židana je, da je ključna skrb za lasten jezik in kulturo, "kar je temelj tega, da se razvijamo in obstanemo kot narod".

Židan meni, da je imenovanje Angelike Mlinar za ministrico pokazalo, da so najpomembnejše funkcije odprte tudi za Slovenke in Slovence, ki živijo izven domovine. Foto: MMC RTV SLO/BoBo

V tem trenutku je slovenska manjšina osredinjena na dvojezično predšolsko vzgojo, od jasli naprej, saj izkušnje kažejo, da je takrat moč pričakovati izboljšanje rezultatov, saj trenutno tisti, ki obiskujejo dvojezične šole, preslabo govorijo slovensko, čeprav je obisk dvojezičnih šol velik, je pojasnil predsednik DZ-ja.

"Trenutna ocena slovenske manjšine je, in jaz razmišljam podobno, da če naredimo dodaten napor v predšolski vzgoji, od jasli naprej, lahko tukaj stanje izboljšamo," je še dejal Židan.

Pred današnjim srečanjem je za avstrijsko-radio televizijo ORF tudi ocenil, da je imenovanje koroške Slovenke Angelike Mlinar za novo ministrico za kohezijo v slovenski vladi pokazalo, da lahko najpomembnejše funkcije v Sloveniji opravljajo tudi Slovenke in Slovenci, ki ne živijo v Sloveniji.

"Ni prav, da bi samo govorili, vrata so odprta, pridite, delajmo skupaj, ampak moramo tudi odpreti najbolj pomembna delovna mesta in funkcije tudi za Slovenke in Slovence, ki ne živijo v Sloveniji – in s takšnim imenovanjem smo to pokazali," je še dejal Židan. Glede programa nove avstrijske vlade je predsednik DZ-ja izrazil veselje, da je del namenjen tudi odnosu do narodnih skupnosti, in dodal, da se veseli realizacije koalicijske pogodbe avstrijske vlade.