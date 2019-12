Predsednik DZ-ja Dejan Židan je pred dnevom samostojnosti in enotnost naslovil poslanico ob obletnici plebiscita. Foto: DZ/Matija Sušnik

Dan samostojnosti in enotnosti je spomin na dan, ko je bil narejen eden ključnih korakov k samostojni državi in hkrati dan, ko so se ideološke razlike in razlike v prepričanju umaknile višjemu cilju ter omogočile, da smo na zgodovinskem plebiscitu o samostojnosti Slovenije izkazali neponovljivo enotnost.

Židan je opomnil, da bomo prihodnje leto obeležili že 30. obletnico plebiscita. Ob vse večji časovni oddaljenosti si predvsem tisti, ki niso bili neposredno vpeti v procese oblikovanja samostojne države, to obdobje pogosto predstavljajo kot obdobje vsesplošne in izjemne enotnosti, tudi politične. "A realnost je bila vendarle nekoliko drugačna. In s tem ni prav nič narobe," je poudaril.

Pestrost raznovrstnih mnenj, prepričanj in mišljenj je po navedbah Židana namreč tisto, kar dela tako družbo kot politiko bogato. Najrazličnejša mnenja in ideološka prepričanja so se, tako kot danes, kresala tudi pred 29 leti. "Res pa je, da so tedanje politične stranke znale in uspele prepoznati skupni, nacionalni interes in za dobrobit naroda ter za višji cilj uspele preseči tudi na prvi pogled nepremostljive razlike," je poudaril.

Omenjena zgodovinska enotnost naroda pa ni edina ključna značilnosti plebiscita za samostojno Slovenijo. Pomembno je namreč tudi in predvsem dejstvo, da se je zanj odločila legitimna, demokratično izvoljena slovenska oblast in je bil torej izveden na legalen in legitimen način. Kot takšen je pomenil uresničitev mednarodnopravno in ustavnopravno priznane pravice slovenskega naroda do samoodločbe, je poudaril predsednik DZ-ja in dodal, da se je teh dogodkov treba spominjati, saj se generacije menjajo, pa tudi zato, ker se brez poznavanja preteklosti ne moremo zazreti v prihodnost. Da lahko le na podlagi izkušenj oblikujemo vizijo in cilje za prihodnost, ki bodo v dobrobit vseh nas. "Zato praznujmo današnji paznik s ponosom, predvsem pa z zavestjo, da smo spodobni uresničiti tudi najbolj drzne in ambiciozne ideje," je še navedel Židan.