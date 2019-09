Luka Janežič (levo, fotografija je arhivska) ne bo tekel na svetovnem prvenstvu v Katarju. Foto: EPA

Janežič je bil sicer po mestih v krogu tistih, ki bi lahko nastopili na SP-ju po izidih med tekmovalci na 400 m. A je Mednarodna atletska zveza Atletsko zvezo Slovenije obvestila, da je na seznam uvrstila po pravilih okrog deset tekmovalcev iz majhnih držav, ki nimajo norm in le enega prijavljenega tekmovalca. Prav tako je dodala, da dodatnih mest ne bodo popolnjevali, tudi če bi kdo izmed tekmovalcev s seznama nastop odpovedal.

Štiri atletinje z normo, tri po izidih

Slovenska reprezentanca za SP bo tako sestavljena iz sedmih atletinj. Norme so dosegle Tina Šutej (Kladivar) v skoku s palico, Martina Ratej (Kladivar) v metu kopja, Maruša Mišmaš (Mass) v teku na 3000 m zapreke in Maja Mihalinec (Mass) v teku na 200 m. Po izidih bodo nastopile še Anita Horvat (Velenje) na 400 m, Barbara Špiler (Brežice) v metu kladiva in Maruša Černjul (Kladivar) v skoku v višino.

Mišmaševa (na 1500 m) in Mihalinčeva (na 100 m) bi lahko v katarski prestolnici nastopili v dveh disciplinah, saj sta na tudi v drugih uvrščeni po doseženih izidih.

AZS bo potnike za SP v katarski prestolnici predstavila na novinarski konferenci v sredo.