19-letna Lukanova, ki prihaja iz Šentjerneja, je v portugalski prestolnici Lizboni pritekla tretje slovensko odličje v zgodovini EP-ja v krosih. Že julija je na EP-ju za starejše mladince v Borasu na Švedskem v finalu na 5.000 m zmagala in osvojila tretjo slovensko zlato medaljo na teh tekmovanjih.

Klara Lukan (levo) je iz Lizbone prinesla srebrno medaljo. Foto: EPA

Cilj je bila medalja. Osvojila sem jo in sem zelo zadovoljna.

"Na Portugalskem sem v danih razmerah naredila vse, kar je bilo tedaj mogoče. Zadnja brca je manjkala, da bi ujela zmagovalko. Toda cilj je bila medalja, osvojila sem jo in sem zelo zadovoljna ter ponosna, da sem v tako težkih tekmovalnih razmerah zdržala psihični in fizični napor," je na sprejemu na Atletski zvezi Slovenije (AZS) povedala Lukanova.

Zlato je zgrešila za vsega tri sekunde, zmagala je Italijanka Nadia Battocletti. "Tekmice so narekovale močan ritem in sem morala biti ves čas zraven, da sem na koncu osvojila medaljo, ki sem jo tudi napovedala," je dodala Lukanova.

O progi pa je povedala: "Od starta do cilja sem imela bolečine v nogah. Bilo je kot na gorski tekmi. Že na startu je bil vzpon, sledilo je veliko zavojev, ni bilo nobene ravnine. Proga je tudi visela. Imela sem na koncu tudi boleča stopala, ker sem morala ohranjati stabilen korak čez vso progo."

Sezona bi bila zanjo zelo dolga, če se ne bi med njo odločila za premor. "Poleti sem bila dva tedna na morju in potem sem se osredotočila še na EP v krosu. Zato psihično ni bilo težko zdržati naporne vadbe, ko sem tako dolgo nabirala dodatne kilometre. A krosa, razen v Tivoliju na klancih, nisem posebej trenirala. Mesec dni pred EP-jem sem bila le na tekmi v krosu v Italiji, to pa je to."

V tej sezoni je popravila tudi številne državne rekorde, med drugim tudi na ljubljanskem maratonu. S tako popotnico končuje mladinsko kariero.

Olimpijske igre so še nekoliko oddaljene

"Naslednje leto ni mlajšega članskega EP-ja. Moj glavni cilj bo norma za članski EP. Trenutno še ne vem, v kateri disciplini jo bom skušala doseči. O tem se bom odločala sproti. Želim tudi nastopati na čim močnejših mednarodnih mitingih. Olimpijske igre pa so še nekoliko oddaljene zame, vendar pa, če se bo ponudila priložnost, jo bom zagrabila," je napovedala Lukanova.

Predsednik strokovnega sveta Vladimir Kevo pa je ob čestitki poudaril tudi njeno ekipo, ki jo v zadnjem obdobju vodi trener Tevž Korent. Ta je tudi trener ene najboljših slovenskih atletinj Maruše Mišmaš, ki veliko trenira tudi skupaj z Lukanovo.