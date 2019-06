Rus Sergej Šubenkov je zmagal na visokih ovirah. Foto: EPA

Genzebe Dibaba je že pred desetimi dnevi v Rimu tekla 3:56,28, ta dosežek na kilometer in pol pa je v Maroku še izboljšala (3:55,47), tudi Nizozemka Sifan Hassan se je na drugem mestu spustila pod prejšnji rekord sezone (3:55,93).

Getnet Wale je tekel 8:06,01 in postavil ne le osebni, ampak tudi državni rekord. Dozdajšnji prvi čas leta, ki ga je imel v lasti tokrat tretjeuvrščeni Kenijec Benjamin Kigena, je popravil za 12 stotink.

Na 100 metrov so bile na prvih treh mestih Nigerijka Blessing Okagbare (11,05), Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale (11,09) in Kanadčanka Crystal Emmanuel (11,30). Na 200 metrov je slavil rojak slednje Andre de Grasse (20,19).

V Rabatu ni nastopila olimpijska in svetovna prvakinja na 800 metrov Caster Semenya. Organizatorji so trdili, da so jo povabili, Južnoafričanka pa je izjavila, da so ji Maročani onemogočili prihod. V njeni odsotnosti je zmagala Kenijka Nelly Jepkosgei (1:59,50).