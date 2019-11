V Tirani je Aleksander Čeferin v svojem slogu odgovoril, da ni ovir za vrnitev Platinija v nogomet, četudi toži Uefo za neizplačane plače iz časa suspenza. Foto: Reuters

Nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze Francoz Michel Platini potem, ko se mu je iztekel suspenz, spet lahko kandidira za katerikoli položaj v svetovnem nogometu, je novinarjem v Tirani ob robu kvalifikacijske tekme z EP 2020 med Albanijo in Francijo dejal njegov naslednik Slovenec Aleksander Čeferin.

Nekdanji zvezdnik francoske nogometne reprezentance, s katero je leta 1982 in in 1986 prišel do polfinala svetovnega prvenstva in osvojil EP 1984, je leta 2007 postal predsednik Evropske nogometne zveze. Kasneje je bil celo prvi kandidat za nasledstvo Švicarja Josefa Blatterja na čelu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), a je bil zaradi nejasnih finančnih tokov v višini dveh milijonov švicarskih frankov med njim in Blatterjem suspendiran za štiri leta.

Predsedniško mesto na čelu Fife je medtem zasedel Švicar Gianni Infantino, nekoč desna roka Platinija pri Uefi. Platiniju se je suspenz iztekel oktobra. Takrat je napovedal, da se bo vrnil v svet nogometa, a podrobnosti ni razkril, razen, da je medtem vložil tožbo za večmilijonsko odškodnino zaradi neporavnanih plač, ki naj bi mu pripadale.

Vir: STA/AFP.