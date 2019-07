Na koncu sem kar dobro prestal. Zelo sem ponosen na svojega moštvenega kolega Enrica Masa in na to, kaj je naredil zame. Brez sotekmovalcev bi se zlomil že veliko prej in bi zaostal 15 minut za vsemi. Zagrizel sem, saj nisem želel nobenega obžalovanja. Mislim, da sem lahko ponosen na svoj letošnji Tour. Zase osebno mislim, da se bo veliko spremenilo. Gre sicer samo za šport, a v takšnih trenutkih življenja moraš to čim bolje izkoristiti.

Izmučeni Julian Alaphilippe na tleh v cilju v Val Thorensu, kjer vseeno ni ničesar obžaloval. Dve etapni zmagi, 15 dni v rumenem in potrditev superzvezdniškega statusa. Foto: Reuters

Julian Alaphilippe na novinarski konferenci po sobotni 20. etapi Toura 2019, ko mu v zaključnem vzponu na Val Thorens ni uspelo ubraniti mesta na zmagovalnem odru 106. Dirke po Franciji. Predtem je Loulou kar 15 dni nosil rumeno majico vodilnega, ki jo je šele v petek predal najverjetnejšemu zmagovalcu Eganu Bernalu. 27-letnik iz doline Loire je postal nacionalni francoski junak, na cestah pa je specialist za klasike in poskočne etape s presenetljivo vzdržljivostjo samo potrdil, da gre za najbolj vsestranskega kolesarja na svetu, ki je več kot zasluženo prvi na UCI-lestvici.

Vir: ASO