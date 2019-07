Max Verstappen in Charles Leclerc sta v nedeljo navduševala z brezkompromisnimi boji na progi v Silverstonu. Nedvomno se bosta takole v prihodnosti borila za naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA

V zadnjih letih smo bili redko priča tako zanimivim, brezkompromisnim, a poštenim dvobojem na dirkah formule ena. V Silverstonu so ljubitelji elitnega razreda motošporta z Maxom Verstappnom in Charlesom Leclercom dočakali prav to.

Dirka v Avstriji mi je odprla oči. kako daleč lahko gremo. Za formulo ena je sijajno, da se tako bojujemo do skrajnosti. Zelo sem vesel, da je bila tudi ta dirka takšna. To je bila dirka, v kateri sem v svoji karieri najbolj užival. Charles Leclerc

Oba sta uprizorila izjemno dirkanje. Pravzaprav sta 21-letnika nadaljevala boje z zadnje dirke v Spielbergu, kjer je krajšo potegnil Monačan. Tokrat se je Leclerc povzpel na oder za zmagovalce, Verstappen pa prvič letos končal za moštvenim kolegom, Pierrom Gaslyjem. Predvsem zaradi neumnosti, ki si jo je privoščil Sebastian Vettel.

Leclercu dirka v Spielbergu odprla oči

Nizozemec, zmagovalec dirke v Avstriji, je v Silverstonu večkrat napadel Leclerca, a je ta mojstrsko dušil njegove poskuse. "Dirka v Avstriji mi je odprla oči. kako daleč lahko gremo. Za formulo ena je sijajno, da se tako bojujemo do skrajnosti. Zelo sem vesel, da je bila tudi ta dirka takšna.," je po dirki dejal presrečni Leclerc, ki je še četrtič zapored stopil na oder za zmagovalce. "To je bila dirka, v kateri sem v svoji karieri najbolj užival. Lepo je biti tretji, a vse skupaj je bilo zelo težko," je še dejal dirkač iz Monte Carla.

Verstappen je imel v Silverstonu polne roke dela s ferrarijema. Na koncu jo je skupil s strani Sebastiana Vettla, ki je zamudil točko zaviranja, se zabil v zadek njegovega dirkalnika in ga takole prek robnika odbil v peščeno izletno območje. K sreči je Nizozemec lahko nadaljeval dirko in jo tudi končal. Foto: Reuters

Verstappen čakal na priložnost

Malce manj je bil - razumljivo - z razpletom zadovoljen Verstappen, ki je znova dokazal, da je iz šampionskega testa, potem pa mu je dirkaško popoldne pokvaril Vettel, ki je storil napako in se zabil v zadek njegovega dirkalnika. "Najbrž je vse skupaj slabo ocenil in zamudil točko zaviranja. Toda z njim sem že govoril. Takoj, ko je izstopil iz dirkalnika, se mi je opravičil in to je to," je bil kratek in jedrnat Verstappen, ki je nemudoma spregovoril tudi o Vettlovem moštvenem kolegu Leclercu. "Mislim, da je bil še vedno malce jezen po avstrijski dirki. Na stezi je brezkompromisno branil svoj položaj. Toda s tem nimam težav. Seveda nisem želel biti preveč agresiven in si po neumnosti poškodovati dirkalnik. Bil sem hitrejši, počakati sem moral na svojo priložnost. V moštvu so mi na srečo izbrali odlično strategijo, vse je kazalo na dobro uvrstitev - potem pa se je zgodil tisti trk s Vettlom," je še dejal.

Seveda nisem želel biti preveč agresiven in si po neumnosti poškodovati dirkalnik. Bil sem hitrejši, počakati sem moral na svojo priložnost. V moštvu so mi na srečo izbrali odlično strategijo, vse je kazalo na dobro uvrstitev - potem pa se je zgodil tisti trk s Vettlom. Max Verstappen

Hamilton se želi nenehno dokazovati

Potem ko je v kvalifikacijah za najboljšim štartnim položajem zaostal za pičlih šest tisočink sekunde, je Lewis Hamilton na dirki vendarle stopil na najvišjo stopničko - že petič v zadnjih šestih letih. "Če sem iskren, sem povsem brez sape. Ne morem vam povedati, kako zelo sem ponosen, da sem danes tukaj pred domačim občinstvom. Šest domačih zmag mi nikoli ne bi uspelo osvojiti brez moštva in teh fantastičnih navijačev," je uvodoma dejal aktualni svetovni prvak, pozneje pa nekaj besed namenil še dvomljivcem: "Do konca svojih dni se želim dokazovati in dvomljivcem dokazati, da se motijo glede mene. Ko sem bil star osem let, nisem vedel, kako je, ko imaš denar in slavo. Še naprej želim navdihovati ljudi. Vselej verjamem v svoje sposobnosti, želim si, da bi vsi verjeli vase."

Lewis Hamilton v dobi turbomotorjev v povprečju dosega po 11 zmag na sezono. Letos je slavil že sedemkrat. V vsaki sezoni je po poletnem premoru dirkal še bolje, zato gre pričakovati, da se bo že letos rekorderju po številu zmag v formuli ena Michaelu Schumacherju približal na manj kot deset zmag. Schumacher je dobil 91 dirk, Hamilton do tega trenutka 80. Do konca sezone je še 11 dirk. Če bi dobil prav vse, bi legendarnega Schumija celo izenačil. Foto: Reuters

Valtteri Bottas je v boju z moštvenim kolegom znova potegnil krajšo. Foto: EPA

Bottas (znova) ni imel svojega dne

Valtteri Bottas je znova izgubil moštveni dvoboj z izkušenejšim Britancem, ki ga nikakor ne uspe streti. Pravzaprav je bil na dobri poti, da dobi prvo zmago po Bakuju, a mu je le-to preprečil prihod varnostnega avtomobila. Hamilton je opravil postanek, obdržal vodstvo in ga brez večjih težav zadržal do konca dirke. "To res ni bil moj dan. Res ne vem, kaj sploh reči. Čestitke Lewisu. Ko je bil varnostni avtomobil na stezi je opravil postanek in tako me je premagal. To res ni bil moj dan, a zadovoljen sem s hitrostjo dirkalnika. Nekaj pozitivnih stvari lahko vseeno odnesem iz tega konca tedna. Denimo kvalifikacije, v katerih sem odpeljal najhitrejši krog in osvojil pole," je bil poklapan Finec, ki v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo formule ena za vodilnim Hamiltonom zaostaja že za 39 točk.

Naslednja dirka je na sporedu čez 13 dni, ko se bodo dirkači na Hockenheimringu udarili za VN Nemčije. Lani je nemško preizkušnjo, prelomno točko v sezoni, dobil Hamilton pred Bottasom in Kimijem Räikkönenom.

Hamilton šestič zmagal na britanskih tleh

Zmagovalci vseh dirk za VN Velike Britanije: