Najboljša dirkača na nedeljski dirki formule ena za VN Avstrije (z leve proti desni): Charles Leclerc in Max Verstappen. Foto: EPA

Že dolgo ni bila dirka formule ena tako razburljiva. Morda v največji meri prav zaradi tega, ker tokrat vrha nista krojila mercedesa, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas. Za zmago sta se udarila Charles Leclerc in Max Verstappen, ki ljubiteljev tega športa nista pustila ravnodušnih.

Zlasti končni zmagovalec Verstappen je spisal krasno zgodbo, potem ko je po zamočenem štartu in padcu iz prve štartne vrste na osmo mesto vstal kot feniks iz pepela in si dva kroga pred koncem dirke zagotovil šesto zmago v karieri.

Bil sem že pred njim. Trčil je vame, ker je hotel zavoj izpeljati normalno, a prostora za kaj takega ni bilo več Max Verstappen

Farsa, ki je trajala kar tri ure

Toda zmagovalec avstrijske preizkušnje v Spielbergu pravzaprav ni bil dokončno potrjen še kar nekaj časa po koncu, saj je komisija Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) pod drobnogled vzela Verstappnov prehitevalni manever iz 69. kroga, ko je še drugič napadel Leclercov ferrari in ga v tretjem zavoju izrinil s steze. Po farsi, ki je sledila - komisarji so za končno odločitev potrebovali več kot tri ure (!) -, je sin Josa Verstappna le obdržal prvo mesto. Pri Ferrariju se na odločitev komisarjev ne mislijo pritožiti.

Verstappna je ob progi spodbujalo oranžno morje nizozemskih navijačev. Foto: Reuters

Kaj je sploh bistvo formule ena?

"To je pač brezkompromisno dirkanje. V nasprotnem primeru lahko ostanemo kar doma," je po dirki o dogodku iz 69. kroga dejal Max Verstappen in dal komisarjem jasno vedeti, kaj si misli o morebitni kazni. "Če takšne poteze niso dovoljene v dirkaškem svetu, kakšen je potem sploh smisel formule ena? Mislim, da ne bi smel biti kaznovan. Težava tistega zavoja je greben. Ko tam zaviraš malce pozneje, je tvoj dirkalnik zaradi tega grebena malce manj stabilen. Dirkalnik na zunanji strani mora v takšnem primeru malce počakati z zavijanjem. Bil sem že pred njim. Trčil je vame, ker je hotel zavoj izpeljati normalno, a prostora za kaj takega ni bilo več," je še povedal 21-letnik, ki je na krilih izjemnih nizozemskih navijačev spisal eno najlepših, morda celo najlepšo zgodbo v letošnji sezoni.

Tu velja omeniti še veliko vrnitev Carlosa Sainza, ki je z mclarnom avstrijsko dirko začel z zadnjega štartnega položaja, končal pa na sijajnem osmem mestu!

Leclerc po dirki ni bil pretirano dobre volje. Drugič letos se mu je nasmihala zmaga - in še drugič je ostal brez nje. Foto: EPA

Leclerc: Max ni pustil dovolj prostora

Seveda se mnenje Charlesa Leclerca razlikuje. Monačan si je v soboto privozil drugi najboljši štartni položaj v karieri, suvereno je odpeljal vso dirko, že je okušal slast svoje krstne zmage v kraljici motošporta, ko je v zaključku avstrijske dirke Verstappen iz kroga v krog v njegovih vzvratnih ogledalih postajal vse večji in večji. Prvi napad dirkača Red Bulla je še uspel odbiti, pri drugem je moral priznati premoč. Res pa je, da je moral ob tem zapeljati s steze. "Bil sem na zunanji strani zavoja. Že krog predtem je bil podoben položaj, pa ni bilo nobenih težav. Pustil je dovolj prostora ob izhodu iz zavoja. Tokrat ne. Posledično sva trčila in zaradi tega sem moral zapeljati s steze, s tem pa sem izgubil veliko dragocenega časa, zmaga je splavala po vodi. Škoda," je dejal mladi dirkač Ferrarija, ki bo priložnost za prvo zmago iskal čez slabih 14 dni v Silverstonu.

Leclerc je vseeno športno čestital zmagovalcu in dodal, da bi ga ta najverjetneje tako ali tako prehitel. "Toda ne prehiteva se na takšen način," je še dodal.

Lewis Hamilton je v nedeljo prvič po lanski dirki za VN Mehike v Ciudad de Mexicu ostal brez odra za zmagovalce. Od mehiške do avstrijske dirke je odpeljal deset dirk, osem jih je dobil, na dveh je bil drugi. Foto: EPA

Honda je po 12 letih, 10 mesecih in 24 dnevih vendarle dočakala novo zmago v elitnem razredu motošporta. Nazadnje je s Hondinim pogonskim sklopom slavil Jenson Button leta 2006 na dirki za VN Madžarske v Budimpešti. Tedaj je drugo mesto osvojil Pedro de la Rosa z mclarnom, tretji je bil Nick Heidfeld s sauberjem. Foto: EPA

Hamilton: Tu nam že leta ne gre dobro

Mercedesa v boju za zmago nista odigrala vidnejše vloge, tretjeuvrščeni Valtteri Bottas je ciljno črto prečkal dobrih 18 sekund za zmagovalcem. Finec je za šest točk stopil zaostanek za moštvenim kolegom v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena. "Dirko sem začel dobro, nadaljevanje pa je bilo zaradi pregrevanja pogonskega sklopa malce težje. Ves čas smo morali imeti to pod nadzorom, vseeno smo na koncu skupaj osvojili lepo število točk. Po hitrosti bi se lahko borili za zmago, a zaradi pregretega motorja smo morali malce upočasniti," je dejal Bottas. Nič kaj veliko razlogov za veselje pa ni imel svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je dirko končal na zanj poraznem petem mestu. "Že pred dirko smo vedeli, da bomo v težavah. Dirkači Ferrarija in Red Bulla so lahko ves čas držali nogo na plinu, mi tega nismo mogli storiti. Tu nam že leta in leta ne gre dobro. Ne razumem, zakaj se nismo za to dirko bolje pripravili. Imeli smo težave s pregrevanjem motorja, kar nas je danes stalo lepega števila točk," je dejal Britanec.

Njegova izjava, da Mercedes v Spielbergu ne dosega želenih rezultatov, sicer ne drži. Odkar se je formula ena vrnila na Red Bull Ring leta 2014 je moštvo iz Brackleyja na šestih dirkah zmagalo štirikrat - je pa res, da je Hamilton v Avstriji na najvišjo stopničko stopil le enkrat, in sicer leta 2016.

Anketa: Kakšno je vaše mnenje?

Zaključek dirke je dvignil veliko prahu. Kot rečeno, več kot tri ure so komisarji Fie potrebovali, da so sporočili uradno odločitev glede končnega razpleta. Na koncu so presodili, da krivde za trk v 69. krogu ne morejo pripisati nobenemu od vpletenih dirkačev, vse skupaj so označili za dirkaški incident. Mnenja so deljena. Nekateri menijo, da bi morali komisarji vselej puščati tovrstne dvoboje, drugi so prepričani, da morajo pravila veljati za vse enako - in če je bil Sebastian Vettel v Montrealu letos kaznovan s petimi sekundami pribitka za manever, pri katerem ni prišlo niti do stika, bi moral biti tudi Verstappen. Tudi v preteklosti so bili enaki manevri kaznovani. Kaj menite vi?

Verstappen končal zmagovito serijo Mercedesa

Zmagovalci vseh dirk za VN Avstrije: