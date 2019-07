Silverstone, prizorišče prve dirke v zgodovini formule ena, bo vsaj do leta 2024 gostil dirke elitnega razreda motošporta. Foto: EPA

Proga v Silverstonu je med dirkači zelo priljubljena. Uradni rekord proge je leta 2017 postavil Lewis Hamilton (1:30,621), isti dirkač si sicer lasti tudi najhitrejši krog, ki ga je odpeljal med lanskimi kvalifikacijami (1:25,892). Foto: Reuters

Britance je v sredo razveselila vest, da bodo dirkalniki kraljice motošporta v Silverstonu hrumeli vsaj še pet let, potem ko je vodstvo formule ena podaljšalo sodelovanje z dirkališčem in britanskim združenjem British Racing Drivers’ Club.

Zagotovo so se vesti še najbolj razveselili britanski dirkači, v največji meri prav Lewis Hamilton, ki bo v nedeljo lovil rekordno šesto zmago na dirkah za VN Velike Britanije. Aktualni svetovni prvak je s petimi zmagami na vrhu lestvice trenutno izenačen s legendarnima Jimom Clarkom in Alainom Prostom.

21-letni Max Verstappen je trenutno v življenjski formi. Od lanske dirke v Budimpešti je njegova najnižja uvrstitev 5. mesto (lani v Monzi in Sočiju ter letos v Montrealu). Foto: EPA

Horner: Max je najboljši!

Vseeno pa 34-letnik, ki je v letošnji sezoni na najvišjo stopničko stopil šestkrat - nazadnje v Le Castelletu na dirki za VN Francije -, po mnenju vodje moštva Red Bull Christiana Hornerja trenutno ni najboljši dirkač v karavani elitnega razreda motošporta. Zanj je to Max Verstappen, zmagovalec zadnje dirke v Avstriji. "Max je trenutno v življenjski formi. V zadnjih 12 mesecih je zagotovo najboljši dirkač na svetu. Ni v najboljšem dirkalniku. A rezultati, ki jih dosega z njim od lanske dirke v Montrealu, so zares neverjetni. V tem času ni storil praktično nobene napake," je poudaril Horner in dodal: "Lewis ima izkušnje, je zelo hiter, vozi najboljši dirkalnik. Vse je en dobro naoljen stroj. Max je dirkač nove generacije. Mar ne bi bilo dobro, če bi se ta dva dirkača med seboj borila za zmage?"

Po lanski britanski dirki je imel Sebastian Vettel v skupnem seštevku 8 točk naskoka pred Lewisom Hamiltonom. Nato se mu je sezona že na naslednji dirki v Hockenheimu začela lomiti, Hamilton je smuknil v vodstvo in ga suvereno zadržal do konca za peti naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA

Vettel se rad spominja lanske zmage

Verstappen je na prejšnji dirki v Spielbergu prekinil niz zaporednih zmag Mercedesa. Pred začetkom sezone so poznavalci tega športa ob Mercedesu največ možnosti za zmag pripisali Ferrariju, ki pa je zaenkrat z izjemo dveh dirk (VN Bahrajna in VN Avstrije) eno večjih razočaranj sezone. Sebastian Vettel, lanski zmagovalec britanske preizkušnje, upa, da bo lahko letos ponovil dosežek. "Lani smo tu zmagali, Silverstone je tudi prizorišče prve Ferrarijeve zmage v formuli ena. Gre za dirkališče, ki je za nas zgodovinsko zelo pomembno," je dejal Nemec. Res, Ferrari je prvo zmago v formuli ena dosegel prav v Silverstonu leta 1951, ko je dirko dobil Jose Froilan Gonzalez. "Dirkanje v Silverstonu je nekaj pomembnega za vse nas. Gre za zares dobro progo, polno hitrih delov. Je tudi tehnično zahtevna, zlasti v prvem delu z novimi zavoji. Če sem povsem iskren, mi je še vedno všeč stari del proge. Silverstone ima z zavoji Maggotts, Becketts in Chapel, ki vodijo v ravnino Hangar enega najboljših delov proge na koledarju formule ena," je še dejal štirikratni svetovni prvak.

Na nekdanjem vojaškem oporišču iz II. svetovne vojne Dirkališče v Silverstonu stoji na nekdanjem vojaškem oporišču iz druge svetovne vojne. Dirkači formule ena morajo v enem krogu, ki je dolg 5,891 km, opraviti 17 zavojev, izmed katerih je 10 desnih in 7 levih. Proga je tretja najdaljša v karavani formule ena, daljši sta le v Spa-Francorschampsu in Bakuju. Dirkači bodo morali odpeljati 52 krogov oziroma 306,198 km. Najhitrejšega je leta 2017 odpeljal Hamilton z mercedesom (1:30,621).

Giuseppe 'Nino' Farina je 13. maja 1950 takole poziral po zmagi na krstni dirki formule ena za VN Velike Britanije v Silverstonu. Foto: AP

Britanec Jenson Button, svetovni prvak iz leta 2009, je 17-krat dirkal na VN Velike Britanije, a nikoli ni stopil na oder za zmagovalce. Foto: EPA

Uvodno britansko dirko dobil Italijan

Prvo dirko za svetovno prvenstvo v formuli ena za VN Velike Britanije so izpeljali leta 1950 prav v Silverstonu. Zmagal je Italijan Giuseppe Farina pred rojakom Luigijem Fagiolijem in Britancem Regom Parnellom (vsi Alfa Romeo). Britanska dirka za formulo ena se je v preteklosti večkrat selila med Silverstonom, Aintreejem in Brands Hatchem, od leta 1987 jo izključno gosti dirkališče v grofiji Northamptonshire.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna na Otoku se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening je štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Velike Britanije se bo začela v nedeljo ob 15.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Velike Britanije: