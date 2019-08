Pierre Gasly ni upravičil pričakovanj moštva Red Bull. V prvi polovici sezone je dosegal sila povprečne rezultate, njegova najboljša uvrstitev je bila 4. mesto v Silverstonu. Moštveni kolega Max Verstappen je na drugi strani dvakrat zmagal in še nekajkrat stopil na oder za zmagovalce. Foto: EPA

Gasly je pri Red Bullu pred začetkom letošnje sezone zamenjal Daniela Ricciarda, ki se je lani poleti odločil, da bo kariero nadaljeval pri Renaultu. Avstralec je svojo pogodbo oddelal do konca, nato pa se je preselil k francoskemu moštvu, kjer za zdaj ne dosega želenih rezultatov.

V moštvu bomo zdaj v drugi polovici sezone ocenili Albonove nastope in se potem uradno odločili, kdo bo naslednjo sezono dirkal ob Maxu. Red Bull

Teh pa ni dosegel niti Gasly, za katerim je zelo slaba prva polovica sezone. Od francoskega mladeniča so pri Red Bullu veliko pričakovali, a jih je 23-letnik iz Rouena razočaral. Nikakor ni konkuriral moštvenemu kolegu Maxu Verstappnu, ki je najbrž najbolj vroč dirkač v elitnem razredu motošporta, dosegal je sila povprečne rezultate.

Svoj kredit je pri vodji moštva Christianu Hornerju očitno porabil, zdaj bo drugo polovico sezone dirkal v Toro Rossu. "Red Bull je v unikatnem položaju, saj ima pogodbo sklenjeno s štirimi zelo dobrimi dirkači, ki se lahko menjavajo med glavnim moštvom in Toro Rossom. V moštvu bomo zdaj v drugi polovici sezone ocenili Albonove nastope in se potem uradno odločili, kdo bo naslednjo sezono dirkal ob Maxu," so v sporočilu za javnost zapisali štirikratni konstruktorski prvaki.