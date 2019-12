Lewis Hamilton je le še sedem zmag oddaljen od absolutnega rekorda, ki ga drži legendarni Michael Schumacher (91). Letošnjo sezono je končal z rekordnim številom točk (413), 50-ič v karieri je dirko dobil z najboljšega štartnega položaja. V Jas Marini je tudi podrl desetletni rekordni krog Sebatiana Vettla za skoraj sekundo (prejšnji rekord je bil 1:40,279, nov rekord je 1:39,283). Foto: Reuters

Od Hamiltona so ljubitelji motošporta vajeni zanesljivih predstav na nedeljskih dirkah. Dirka v Jas Marini je bila zagotovo ena najzanesljivejših in dominantenjših, ne le v letošnji sezoni, temveč v njegovi karieri.

Kot moštvo moramo biti učinkovitejši. Če pa se osredotočim nase, bi moral letos pokazati bistveno več. Mislim, da ni bilo vse tako slabo, kot izgleda. Toda zavedam se, da bi bil lahko boljši - in to je tudi motivacija za naslednjo sezono. Sebastian Vettel

Že v sobotnih kvalifikacijah si je privozil 'pole position', nedeljsko preizkušnjo je začel brezhibno, zadržal je vodstvo in ga brez najmanjših težav obdržal do konca. Pravzaprav njegova zmaga ni bila niti v enem samem trenutku pod vprašajem, dirkal je svojo dirko, na ostale se ni pretirano oziral.

V Abu Dabiju se je zgodilo, da je Britanec, novi stari svetovni prvak v kraljici motošporta, še 50-ič v karieri zmagal z najboljšega štartnega položaja. Obenem je izenačil še en rekord: 19-ič v karieri je na dirki vodil od štarta do cilja, s čimer se je na večni lestvici izenačil z idolom, Ayrtonom Senno, ki ga je po številu osvojenih naslovov (3) prehitel že pred časom.

Hamilton: Hvala, ker me spremljate!

"Iskreno, zelo sem ponosen in hvaležen svoji ekipi, ki je tudi letos dala vse od sebe. Kdo bi si mislil, da bomo na koncu tako močni in da bomo iz tega prelepega dirkalnika iztisnili največ," je po dirki za F1tv povedal Hamilton in nadaljeval: "Zelo sem hvaležen vsem svojim navijačem za podporo. Prihajajo iz najrazličnejših držav, vseskozi spoznavam ljudi, ki me navdihujejo, mi pošiljajo sporočila, ki me spravijo v boljšo voljo. Hvala, ker me spremljate in navijate zame. Zelo sem vesel." Za konec se je obrnil še proti svojima najbližjema zasledovalca na dirki: "Tile fantje ... vse več mladih prodira v formulo ena. Vesel in privilegiran sem, da sem lahko del tega obdobja."

Verstappen: Biti tretji je lepo

Pred sklepno dirko sezone je bilo eno največjih vprašanj, ali bo Maxu Verstappnu uspelo ubraniti tretje mesto v skupnem seštevku. Odgovor je pritrdilen. Nizozemec, ki je zlasti v prvi polovici sezone dirkal izjemno, je pred četrtouvrščenim Leclercom z drugim mestom na dirki še povečal prednost, ki je na koncu znašala 14 točk. Kljub temu, da se je med dirko po radijski zvezi večkrat pritoževal, je bil s končnim razpletom zadovoljen. "Morali smo izbrati drugačno taktiko, kot Ferrari. Bili smo dovolj hitri, a prepočasni za Lewisa, ki tokrat ni imel tekmeca," je po dirki za F1tv povedal Verstappen. "Biti tretji ob koncu prvenstva, je lepo. Vsi smo letos zelo garali. Zdaj si lahko malce odpočijemo, preživimo nekaj časa s svojimi bližnjimi, naslednjo sezono pa začnemo še močnejši," je še povedal 22-letnik, ki je Red Bullu prinesel 170. stopničke v zgodovini.

Najboljši trije z nedeljske dirke v Abu Dabiju (z leve proti desni): Max Verstappen, Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Foto: AP

Sebastian Vettel je priznal, da bi v letošnji sezoni lahko pokazal bistveno več. Foto: AP

Leclerc: Veliko sem se naučil od Seba

Kljub temu, da se mu na koncu ni izšel napad na tretje mesto (obračun s Verstappnom je tako rekoč izgubil z dvojnim Ferrarijevim odstopom v Interlagosu), je Charles Leclerc zelo zadovoljen s svojo krstno sezono pri moštvu iz Maranella. Dobil je interni dvoboj s štirikratnim svetovnim prvakom Vettlom, dvakrat je stopil na najvišjo stopničko - še posebej sladka je bila zmaga v Monzi -, bil je tudi 'kralj kvalifikacij', saj je kar sedemkrat osvojil 'pole'. "Zelo sem zadovoljen z letošnjo sezono," je za F1tv povedal Monačan in dodal: "Veliko sem se naučil, tudi od Sebastiana. Z dirkanjem za Ferrari so se mi uresničile otroške sanje. Zdaj je moja naloga, da ekipi poplačam zaupanje in ji prinesem rezultate, ki si jih zasluži."

Leclerc z vodjo moštva po dirki na obisk h komisarjem Tretje Leclercovo mesto je še nekaj časa po dirki viselo v zraku. Razlog za to je bila preiskava komisarjev Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki so odkrili, da je Ferrari prijavil napačne podatke glede goriva v Monačanovem dirkalniku. Po preiskavi so moštvu iz Maranella naložili kazen v višini 50.000 evrov, Leclerc pa je tretje mesto vendarle obdržal.

That was smooooooth

P10 at Yas Marina was enough to secure sixth place in the driver standings for @Carlossainz55! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/odXd2DU5Xo — Formula 1 (@F1) 01. december 2019 Prehitevalni manever, s katerim se je Carlos Sainz ml. v zadnjem krogu dokopal do zlata vredne točke, ki ga je s sedmega dvignila na šesto mesto v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena. Španec je v letošnji sezoni opozoril nase predvsem z izjemnim dirkanjem na dirkah. Nemalokrat se je zgodilo, da so se mu kvalifikacije ponesrečile, a na dirkah, ki jih je začel iz ozadja, je večkrat pokazal razkošni talent in skoraj vsakič končal med dobitniki točk. "Vseh 55 krogov sem vedel, da moram biti šesti. To mesto sem si želel bolj kot kar koli drugega. Ves konec tedna so govorili o tem, kar ustvari veliko pritiska. Na koncu je trenutek odločitve padel v zadnjem krogu, na zadnji priložnosti za prehitevanje. Bilo je super razburljivo," je za Sky Sports po dirki dejal 25-letni Madridčan, ki bo tudi v naslednji sezoni skupaj z Landom Norrisom nabiral točke za kultno moštvo iz Wokinga.

Vettel: Pokazati bi moral bistveno več

Njegov moštveni kolega Sebastian Vettel ne more biti tako zadovoljen. Dolgo je bil prvi dirkač Ferrarija, a na stari slavi - resda še iz časov, ko je dirkal pri Red Bullu - ne gre zaspati. Tako kot lani, je tudi letos storil odločno preveč napak, ki so ga v skupnem seštevku pahnile za Leclercom. "Nismo dosegali rezultatov, ki smo jih želeli. To je to. Razlogi so jasni. Lekcije so jasne. Zdaj moramo poskrbeti, da se iz vsega tega nekaj naučimo. Kot moštvo moramo biti učinkovitejši. Če pa se osredotočim nase, bi moral letos pokazati bistveno več. Mislim, da ni bilo vse tako slabo, kot izgleda. Toda zavedam se, da bi bil lahko boljši - in to je tudi motivacija za naslednjo sezono. Storiti moramo vse, da premagamo Mercedes in Red Bull," je povedal Vettel, ki je tik pred začetkom dirkaškega konca tedna v Združenih arabskih emiratih povil svojega tretjega otroka.

Bottas: Lewis je vedno pri vrhu

Še en dirkač bi moral letos pokazati veliko več. Valtteri Bottas. Finec naj bi letos (končno) vrgel rokavico Hamiltonu. Na začetku sezone je kazalo, da mu bo letos vendarle uspelo izzvati serijskega zmagovalca, a je njegova sezona nato relativno hitro zvodenela. "Skozi sezono moram biti bolj konstanten. Lewis je vedno pri vrhu, to raven moram najti tudi sam. Veliko je še stvari, ki se jih moram naučiti in jih izboljšati. Čez zimo se bom osredotočal na vse to. Naučiti se moram iz napak, ki sem jih delal letos. Poiskati moram vse razloge za napake in poskrbeti, da se mi naslednjo sezono ne bodo ponovili. Prepričan sem, da mi bo uspelo, v tej sezoni sem dobil veliko samozavesti," je obljubil Bottas.

Nova sezone formule ena se bo začela marca prihodnje leto, ko bo 15. tistega meseca na sporedu dirka za VN Avstralije v Melbournu. Na koledar za leto 2020 sta uvrščeni dve novi dirki, VN Vietnama (5. april) in VN Nizozemske (3. maj), sezona se bo, tako kot letošnja, končala v Abu Dabiju 29. novembra.

Hamilton zmagovito zaključil šampionsko sezono

Zmagovalci vseh dirk za VN Abu Dabija: