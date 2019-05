Charles Leclerc je v formulo ena lani prodrl kot eden najbolj nadarjenih dirkačev v zadnjem obdobju. Po odličnih predstavah pri Sauberju (Alfa Romeo) si je prislužil dirkaški sedež pri Ferrariju, s katerim se je letos enkrat povzpel na oder za zmagovalce (tretje mesto v Manami), in po trikrat osvojil peto mesto. Pred letom dni se je v Bakuju z izjemnim 6. mestom prvič v karieri dokopal do točk v formuli ena, leto dni pozneje je boljši uvrstitvi pomahal v slovo že v kvalifikacijah. Dirkač Ferrarija je vselej pod velikim pritiskom. Zdi se, da največji pritisk nad seboj izvaja kar Leclerc sam. Foto: EPA

To, da se je moštvo iz Maranella odreklo Finčevim uslugam ter izkušnjam in v ekipo povabilo 21-letnega Charlesa Leclerca, ima negativne posledice, meni Kanadčan, ki s svojimi izjavami vselej dvigne veliko prahu.

Upam, da se stvari popravijo. Ferrari bi moral biti letos dominanten, do zdaj pa ima le tri uvrstitve na oder za zmagovalce. Jacques Villeneuve

Prepričan je, da pri Ferrariju za zdaj niso zmožni nadzirati svojih dirkačev, ki se potegujeta za mesto številka ena v ekipi. To je po njegovem mnenju razvidno iz dozdajšnjega poteka sezone.

Kimi bi moral ostati vsaj še leto dni

"Leclerc je zelo hiter, pripravljen je na vse. Ferrari pa ne," je v pogovoru za spletno stran Autosport dejal 48-letnik, zadnji dirkaški svetovni prvak z Williamsom. "Moštvo je že imelo Leclerca, lahko bi mu ponudilo sedež v sezoni 2020 ali 2021, medtem pa obdržalo Kimija vsaj še za leto dni, kajti to je leto, ko bi se lahko udarili za naslov z Mercedesom. Vsi bi bili zadovoljni, Charles bi vnaprej vedel, kje bo nadaljeval sezono, vsi bi si s tem kupili čas. A za zdaj kaže, da je bil prihod Leclerca napačna poteza," je nadaljeval.

39-letni Kimi Räikkönen je za Ferrari dirkal med letoma 2007-2009 in 2014-2018. Moštvu iz Maranella je leta 2007 prinesel zadnji dirkaški naslov svetovnega prvaka, zmaga na lanski dirki za VN ZDA v Austinu je tudi zadnja Ferrarijeva v formuli ena. Letos je član Alfe Romea, za novo moštvo je točke dosegel na vseh dozdajšnjih dirkah sezone. Foto: EPA

Jacques Villeneuve je v formuli ena med letoma 1996 in 2006 začel 165 dirk, dobil jih je 11, 23-krat je stal na odru za zmagovalce. Vrhunec kariere je dosegel leta 1997 v Jerezu z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka. Foto: AP

Neodločnost škoduje moštvu

Villeneuve je mnenja, da je bil Leclercov trk v kvalifikacijah za VN Azerbajdžana posledica neodločnosti njegove ekipe. Ta se je letos že večkrat taktično uštela, zaradi neodločnosti je pokvarila končne uvrstitve svojih dirkačev. Še posebej Leclerca, ki ga je na Kitajskem 'vrgla pod avtobus' za stopničke moštvenega kolega Sebastiana Vettla, z ukazi iz boksov je hitrejšega Monačana večkrat zadržala za Nemcem, ki naj bi bil prvi dirkač italijanskega kolektiva. "Charles je v kvalifikacijah Bakuja želel ekipi dokazati, da je prvi dirkač, kar je privedlo do napake in trka. Na koncu Ferrariju to škoduje," je pojasnil.

Javnost neusmiljena do Vettla, Leclercu prizanaša

Kot primer dobre prakse je Quebečan navedel zdajšnjega svetovnega prvaka, Mercedes. "Samo poglejte, kaj so storili pri Mercedesu in kako močni so letos. Če bi Bottasa zamenjali z Estebanom (Oconom), bi Lewis odreagiral enako kot Vettel ‒ mlajšega dirkača bi hotel pod pritiskom popolnoma uničiti. A med Hamiltonom in Bottasom je veliko spoštovanja. Tudi če Finec zmaga, to Hamiltona ne moti tako kot pred leti, ko je dirko dobil Nico (Rosberg)," je dejal Villeneuve, ki sicer meni, da je javnost do Vettla preveč kritična. "Če preberete različne forume ali pa enostavno spremljate odzive javnosti, za veliko napako v kvalifikacijah Bakuja Leclerc ni bil skoraj nič kritiziran. Če bi se to zgodilo Vettlu, bi se nanj vsul plaz kritik, mediji bi ga linčali. Vse to ima nanj negativen učinek. Upam, da se stvari popravijo. Ferrari bi moral biti letos dominanten, do zdaj pa ima le tri uvrstitve na oder za zmagovalce," je še povedal sin legendarnega Gillesa Villeneuva.