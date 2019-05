Rio de Janeiro bo prvič po letu 1989 gostil dirko formule ena za VN Brazilije. Foto: EPA

Hotelirji bodo zadovoljni, državno gospodarstvo bo zadovoljno, saj bo ustvarjenih šest ali sedem tisoč delovnih mest. To je dobro za Rio in za Brazilijo. Jair Bolsonaro

To se bo uresničilo, ko bodo zgradili dirkališče v predelu Deodoro, ki je gostilo tekmovanja poletnih olimpijskih iger leta 2016. Podjetje nemškega arhitekta Hermanna Tilkeja je že dalj časa vpeto v dogajanje, projektno delo se je začelo že lani poleti, dirkališče naj bi bilo zgrajeno do konca letošnjega leta.

Šest, sedem tisoč novih delovnih mest

"Vodstvo formule ena se je odločilo, da želi obdržati dirko v Braziliji, a ne v Sao Paulu, kjer imajo organizatorji finančne težave in kjer se kopičijo dolgovi," je v sredo popoldne na novinarski konferenci dejal brazilski predsednik Jair Bolsonaro in dodal: "Novo dirkališče bo zgrajeno v naslednjih šestih, sedmih mesecih. Hotelirji bodo zadovoljni, državno gospodarstvo bo zadovoljno, saj bo ustvarjenih šest ali sedem tisoč delovnih mest. To je dobro za Rio in za Brazilijo."

Dirkališče bodo zgradili v predelu Deodoro na nekdanjem vojaškem oporišču. Foto: EPA

Dirkališče v Riu de Janeiru naj bi bilo poimenovano po legendarnem Ayrtonu Senni. Foto: EPA

Dirkališče na nekdanjem oporišču

Rio de Janeiro je v preteklosti že gostil dirke formule ena, in sicer na dirkališču Jacarepagua. Nazadnje so tam dirkalniki hrumeli leta 1989, ko je dirko za VN Brazilije dobil Nigel Mansell s ferrarijem. Dirkališče so pozneje zrušili in zgradili olimpijski park za XXXI. olimpijado. Novo dirkališče bo zgrajeno v zahodnem delu predela Deodoro, na nekdanjem vojaškem oporišču. Gradnja dirkališča bo financirana iz zasebnega denarja, dirkališče naj bi bilo poimenovano po trikratnem svetovnem prvaku Ayrtonu Senni.

Zmagovalci vseh dirk za VN Brazilije: