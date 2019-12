Los Angeles Kingsi so še vedno na dnu Zahoda. Foto: Reuters

27-letni Američan je zbral 33 obramb, fantastična pa je bila prav zadnja na tekmi, ko so gostje, ki so takrat seveda igrali brez vratarja, ob ogradi prišli do ploščice. Patrik Laine jo je spravil do Marka Scheifela, ki se je dve sekundi pred iztekom igralnega časa znašel iz oči v oči s Campbellom, ki pa se je izvrstno odzval in po obrambi ob sireni pokril plošček.

Kingsi so povedli v osmi minuti, ko je prvi zadetek v dresu Los Angelesa dosegel Joakim Ryan. Slabih pet minut pozneje je prednost povišal Nikolaj Prohorkin, ki je v mrežo pospravil odbito ploščico po strelu Trevorja Lewisa. 15 minut pred koncem tekme so se Jetsi približali, potem ko sta si lepo dvojno podajo izmenjala Tucker Poolman in Jack Roslovic, ki je premagal Campbella, toda domači vratar je do konca ostal nepremagan. Vseeno Los Angeles ostaja na dnu Zahodne konference.

"Ne vem, če sem že kdaj ubranil strel ob pisku sirene. Nisem prepričan. Bilo je zabavno tako kot tekma. Močno smo se borili in zabavali. Mislil, da so soigralci v zadnji minuti opravili odlično delo," je po koncu dejal Campbell.

Washington je zmagal tretjič zapored, potem ko je v Detroitu slavil s 5:2. Blestel je kapetan Capitalsov Aleksander Ovečkin, ki se je izkazal s tremi goli in podajo. To je bil že Rusov 24. hat-trick v Ligi NHL, s čimer je na večni lestvici na desetem mestu prehitel legendarnega Finca Jarija Kurrija. S tem je že najuspešnejši Evropejec oziroma "nekanadski" igralec na tej lestvici.

Tekme 30. novembra:

LOS ANGELES - WINNIPEG 2:1

Ryan 8., Prohorkin 13.; Roslovic 45

MONTREAL - PHILADELPHIA 3:4 - v podaljšku

TORONTO - BUFFALO 2:1 - v podaljšku

NEW JERSEY - NY RANGERS 0:4

CALGARY - OTTAWA 3:1

DETROIT - WASHINGTON 2:5

TAMPA BAY - CAROLINA 2:3

FLORIDA - NASHVILLE 3:0

NY ISLANDERS - COLUMBUS 2:0

ARIZONA - SAN JOSE 2:4

ST. LOUIS - PITTSBURGH 5:2

COLORADO - CHICAGO 7:3

EDMONTON - VANCOUVER 2:5

Tekme 1. decembra:

MINNESOTA - DALLAS

BOSTON - MONTREAL

VANCOUVER - EDMONTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 28 19 4 5 43 Boston Bruins 26 18 3 5 41 New York Islanders 24 17 5 2 36 Philadelphia Flyers 27 15 7 5 35 Carolina Hurricanes 27 16 10 1 33 Pittsburgh Penguins 27 14 9 4 32 Florida Panthers 26 13 8 5 31 Toronto Maple Leafs 28 13 11 4 30 New York Rangers 25 13 9 3 29 Buffalo Sabres 27 12 10 5 29 Montreal Canadiens 26 11 9 6 28 Tampa Bay Lightning 24 12 9 3 27 Columbus Blue Jackets 26 11 11 4 26 Ottawa Senators 27 11 15 1 23 New Jersey Devils 25 9 12 4 22 Detroit Red Wings 29 7 19 3 17