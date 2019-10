Tudi na 500. derbiju je nekajkrat zavrelo na ledu. Posebej v prvi tretjini je bilo veliko izključitev. Foto: www.alesfevzer.com

Železarji so bili tik pred veliko zmago, ko je izkušeni Hebar na nasprotni modri črti s palico nepravilno zaustavil Žana Jezovška. Trener Gregor Polončič, ki je debitiral na derbijih v vlogi trenerja, je vzel Žana Usa iz vrat. Zmaji so pritisnili s šestimi igralci v polju proti štirim Jeseničanom in najboljši igralec jubilejnega derbija Aleš Mušič je podal pred vrata, kjer je Luka Zorko 21 sekund pred koncem rednega dela izenačil na 3:3.

"Prevzemam odgovornost za poraz. Težko je kar koli drugega reči. Če se bom preveč vrtel okoli te tekme, se ne bo nič dobrega zgodilo. S tem se bo treba sprijazniti. Veliko sem že doživel v karieri," je bil zelo razočaran 35-letni Hebar.

Jeseničani so štirikrat na zadnjih petih tekmah izgubili po podaljšku ali kazenskih strelih. Tudi tokrat so po štirih serijah odnesli le točko.

"Delamo dobro na ledu in zunaj dvorane, zato ta poraz res boli, še posebej na tak način po moji napaki. Ekipa se je borila, trma je bila prisotna. Na koncu sem res jezen, saj sem pustil ekipo na cedilu," je še dodal izkušeni napadalec.

Zmaji raztreseni v uvodni tretjini

Olimpija, ki ima precej več izkušenih igralcev, je zelo slabo začela derbi. Hitro izključitev Mihe Logarja so Jeseničani unovčili. V 10. minuti so imeli kar minuto in 36 sekund dva igralca več, potem ko je klop zmajev naredila napačno menjavo, nato pa je Logar še poslal plošček prek ograde. Hebar je zadel prečko in zmaji so jo zelo dobro odnesli.

Aleš Mušič je pustil neizbrisen pečat tudi na jubilejnem derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj bi Olimpija brez kapetana Mušiča ...

Pravo igro je Olimpija prikazala v drugi tretjini, ko je odlični Mušič podal Niku Simišiču za 1:1, kapetan pa je nato zadel še za 2:1. Po preobratu Jeseničanov je zmajem že tekla voda v grlo. Mušič se je res dobro postavil in podal za izenačenje.

"To je bil zelo dober derbi. Veliko število navijačev se je zbralo. Jeseničani so unovčili prednost igralca več na začetku tekme. Pri vodstvu z 2:1 smo zapravili veliko priložnost, a nam je uspelo izenačiti v zadnji minuti. Spodrsljaj v celinskem pokalu smo hitro pozabili in premagali Pustertal in Jesenice," je bil nasmejan 37-letni Mušič, ki je motor igre Olimpije.

Ima sijajen pregled nad igro, dober je v sodniških metih in tudi spreten pred vrati. Že zdaj lahko vodstvo kluba razmišlja o novi pogodbi za ikono kluba. Ni še prišel čas, da dres s številko 16 dobi prostor pod stropom Tivolija poleg Vnukovega. Za to slovesnost bo čas čez nekaj let.

Polončič pohvalil dolgoletnega prijatelja Šivica

Gregor Polončič je prvič vodil ekipo na večnem derbiju. Pred tekmo je bil vidno napet in pošteno si je oddahnil po zmagi. To je že peta zaporedna zmaga Ljubljančanov v Alpski ligi.

"Na derbijih si vedno napet 60 minut ali še več. Takih tekem bi lahko bilo še več. Jeseničani so drsalno odlično pripravljeni, ves čas je bil boj na nož. Pozna se delo Šivica, ki je ekipo dobro pripravil že v Franciji. Jeseničani napredujejo, Šivic se veliko ukvarja s posamezniki in vedno boljši bodo," je prepričan 38-letni Polončič, ki si poleti res ni mislil, da bo tako hitro prevzel veliko odgovornost. Voditi prvake Alpske lige brez predhodnih trenerskih izkušenj na najvišji ravni res ni lahko.

Zaveda se, da je še veliko rezerve v igri: "Slabo smo se odzivali v prvi tretjini, prepočasi smo prehajali v napadalno tretjino. Imeli smo veliko premoč v drugi tretjini, a izid je bil le 2:2 po 40 minutah. Imamo štiri peterke in lahko zdržimo 65 minut."

Mark Čepon mojster kazenskih strelov

Junak pri kazenskih strelih je bil Mark Čepon, ki je v prvi in četrti seriji ukanil Urbana Avsenika.

"Vsi smo si res želeli dobiti jubilejni derbi. To je vedno ena pomembnejših tekem v sezoni. Nismo se predali kljub zaostanku. Pri kazenskih strelih je nervoza vedno prisotna, velikokrat odloča sreča," je poudaril branilec Olimpije, ki je prejšnji teden zadel tudi iz kazenskega strela na turnirju v Rittnu proti gostiteljem, a to ni bilo dovolj za zmago Olimpije.

Kapetan Andrej Tavželj, ki je pred osmimi leti s polovice igrišča zatresel mrežo Olimpije v Podmežakli, je najbolj zaskrbljen zaradi številnih porazov v podaljšku in po kazenskih strelih.

Andrej Hebar je bil popolnoma na tleh po koncu tekme, potem ko so železarji tako sijajno začeli in imeli tri točke v rokah vse do 21 sekund pred koncem. Foto: www.alesfevzer.com

Tavželj: Res smo izgubili že kar nekaj dragocenih točk

"Začeli smo zelo dobro, imeli smo pobudo v prvi tretjini. Padli smo v drugi tretjini, ko smo zdržali njihove nalete. Uspelo nam je narediti preobrat, a na koncu je znova zmanjkalo. To se nam dogaja že zadnje štiri tekme. Res smo izgubili že kar nekaj dragocenih točk. Na derbiju smo pokazali pravi obraz," je razmišljal branilec Jesenic.

Tekme DP-ja so same sebi namen

Pred četrtkovim gostovanjem v Salzburgu čaka Jeseničane še tekma državnega prvenstva na Bledu. "Manjkajo samo detajli. Zdržati je treba vseh 60 minut. Imamo veliko mladih igralcev. Predolgo se učimo. Zdaj nas čaka še tekma državnega prvenstva v ponedeljek, ki je velikokrat sama sebi namen," je še dodal Tavželj.

Šivic: Za nas ni lahke tekme, nismo pa topovska hrana

Mitja Šivic se je izkazal v Franciji. Pridobil je bogate izkušnje in v zadnjem mesecu je že viden velik napredek mladih železarjev.

"Delamo dobro, gremo v pravo smer. Če bi se tesne tekme obrnile v našo korist, bi bili na lestvici tik pod vrhom. Mladim igralcem bi bilo lažje. Mislim, da nas čaka svetla prihodnost. Ko greš na Triglav, morajo noge peči in v tem je treba uživati. Na derbiju je treba trpeti, to se nam je zgodilo v drugi tretjini. Skušamo držati konstantni ritem," je pojasnil jeseniški strateg.

"Olimpija ima rdečo nit v igri, vsi so na isti valovni dolžini. Polončič jih zelo dobro vodi in bodo samo še boljši. Mi lahko naredimo še veliko v letošnji sezoni, saj ima ekipa pravi karakter. Za nas ni nobene lahke tekme, nismo pa tudi topovska hrana. Napredek v igri je viden," je vtise strnil Šivic.

Tomaž Vnuk: Nekateri fantje mislijo, da so že vse dokazali

"Jeseničani se zares hočejo dokazati. Izjemno so motivirani. Nihče ne pričakuje velikih stvari od njih in lahko se le izkažejo. Mi smo osvojili štiri lovorike v zadnjem letu dni in očitno nekateri fantje mislijo, da so že vse dokazali," je derbi ocenil direktor Olimpije Tomaž Vnuk, ki je v soboto že ob šestih zjutraj začel pripravljati organizacijo tekme. Z dvema točkama iz Brunica in z derbija je bil zadovoljen, zaveda pa se, da je še veliko prostora za izboljšavo v igri.

Zmaji izenačili na 236:236

Olimpija je izenačila skupni izid v zmagah na 236:236. 28 tekem se je končalo z remijem, ko je bil neodločen izid še mogoč. Tudi zaradi poudarjenih navijaških strasti, ki morda zdaj res niso več tako močne kot v najboljših časih konec osemdesetih in na začetku devetdesetih, še vedno derbiji poskrbijo za posebno vzdušje. 2.500 gledalcev je lepa številka na športno soboto v Ljubljani, ko sta bili v Stožicah na sporedu še nogometna in košarkarska tekma.