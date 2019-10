Jeseničani so odlično začeli srečanje v Tivoliju, kjer se je zbralo približno 3.000 gledalcev. Ob izključitvi Mihe Logarja je namreč Andrej Tavželj sprožil z modre črte, pred ljubljanskimi vrati pa je Andrej Hebar preusmeril plošček za hrbet Žana Usa. Železarji so z agresivnim pokrivanjem v uvodni minutah zasenčili domače.



Trd obračun v Tivoliju, kjer se je nekajkrat tudi zaiskrilo med igralci obeh moštev, je pripadel Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com

Sever in Jezovšek s pestmi na Hebarja

Strasti na obeh straneh so se hitro razvnele. V 6. minuti sta se Mark Sever in Žan Jezovšek s pestmi spravila na Hebarja, ki je po njunem mnenju nevarno "štartal" na Jezovška. A avstrijski sodniki so ocenili drugače in oba Ljubljančana poslali na kazensko klop, tako da so imeli Jeseničani številčno prednost.

Hebarja ustavila prečka

Železarji so bili nasploh precej bolj zbrani. V 11. minuti so prišli do prednosti dveh igralcev. Hebar je močno sprožil z modre črte, a stresel prečko. Jeseničani so imeli minuto in pol na ledu dva igralca več, vendar je niso izkoristili.

Razmerje strelov 9:6 za železarje

Malo kasneje so Ljubljančani spravili plošček za hrbet Urbana Avsenika, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi igranja Luke Zorka "z roko". Tretjina se je končala z vodstvom gostov. Razmerje strelov 9:6 za železarje.

Simšič in Mušič v treh minutah zrežirala preobrat



Žan Us je ustavil 26 strelov Jeseničanov in dva kazenska strela. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je drugi del začela precej bolje in v 26. minuti kronala premoč. Aleš Mušič je v protinapadu podal na levo stran, kjer je osamljeni Nik Simšič (igra 2:1) sprožil "s prve" in matiral Avsenika. Zmajem je zadetek dal krila, tako da so še bolj pritisnili proti vratom gostov. "Obleganje" je končal Mušič, ki je plošček v 29. minuti poslal za hrbet Avsenika, ki je pred tem nekajkrat sijajno posredoval.

Šturm poskrbel za izenačenje

Trener gostov Mitja Šivic je vzel minuto odmora, s čimer je želel prekiniti velik pritisk domačih. In to mu je uspelo. Železarji so namreč v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in v 37. minuti izenačili. Us je najprej odbil poskus Jake Sodje, a je bil na pravem mestu Jaka Šturm, ki je plošček iz bližine poslal v nebranjeni del vrat za 2:2. Razmerje strelov po dveh tretjihna 19:19.

Primožič zadel za 3:2

Jeseničani so v 49. minuti znova povedli. Mirko Djumić se je za golom Olimpije dokopal do ploščka in ga podal pred vrata, kjer je Žan Primožič med dvema domačima branilcema prišel do strela in matiral Usa.

Zorko 21 sekund pred koncem izsilil podaljšek

Kazalo je že, da bodo Jeseničani osvojili Tivoli. Nato je bil 52 sekund pred koncem izključen Hebar, Olimpija je iz vrat potegnila Usa in zaigrala na vse ali nič s 6:4 v polju. 21 sekund pred sireno se ji je tvegana igra obrestovala. Žiga Pešut je podal pred vrata, kjer je Zorko uspel plošček poslati mimo Avsenika v mrežo. Razmerje strelov 31:27 za domače.

Čepon mož odločitve, Ankerst osmoljenec



Zadetki s hokejskega derbija med Olimpijo in Jesenicami

V podaljšku ni bilo odločitve, tako da so odločili kazenski streli. Serija treh izvajalcev na vsaki strani ni prinesla zmagovalca, saj sta na domači strani zadela Mark Čepon in Žan Jezovšek, pri Jeseničanih pa Jaka Šturm in Jaka Ankerst, ki je vzdržal pritisk in izenačil na 2:2. Jeseničani so se nato odločili, da bo tudi v četrti seriji poskusil Ankerst, ki pa drugič ni bil uspešen, saj mu je Us branil. Na drugi strani pa je Mark Čepon, ki je bil uspešen že v prvi seriji, še drugič ukanil Avsenika in slavje domačih se je lahko začelo. Končno razmerje strelov je bilo 33:29 za domače. Zmaji so tako v zmagah izenačili na 236:236, 28 tekem v 65-letni zgodovini medsebojnih obračunov z železarji pa se je končalo z remijem.

Slovenski ekipi bosta naslednji tekmi igrali v četrtek, Ljubljančani bodo gostili Fasso, Jeseničani pa odhajajo na gostovanje v Salzburg.

500. večni derbi: SŽ Olimpija - SIJ Acroni Jesenice

11. krog

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

*4:3 (0:1, 1:2, 1:1)

3.000; Simšič 26., Mušič 29., Zorko 60.; Hebar 2., Šturm 37., Primožič 49.

* - po kazenskih strelih

