Žiga Kogovšek se je nekajkrat izkazal v drugi tretjini, a ni mogel preprečiti poraza železarjev. Foto: www.alesfevzer.com

Kapetan Pustertala je pokopal Jeseničane že aprila v polfinalu Alspke lige, ko je ekipa iz Južne Tirolske zmagala po petih dramatičnih tekmah, potem ko so železarji vodili z 2:1 v zmagah. Izbranci Mitje Šivica so imeli pred 900 gledalci več strelov na vrata (32:24). Prikazali so precej boljšo igro kot v soboto, ko so izgubili proti Zell am Seeju kar s 3:10.

Železarji oktobra v rožnatih dresih

Vodstvo kluba se je odločilo, da bodo ob podpori Onkološkega inštituta Ljubljana in Europa Donna, slovenskega združenja za osveščanje o raku dojk, tudi sami pomagali pri osveščanju ljudi o tej bolezni. Železarji bodo vse tekme v oktobru odigrali s posebnimi rožnatimi dresi.

U. Sodja edini strelec za železarje

Pustertal je povedel v 8. minuti, ko je Maximilian Leitner izkoristil zmedo v obrambi Gorenjcev. Po desni strani je prišel pred vrata in z natančnim diagonalnim strelom matiral Žigo Kogovška. V 16. minuti so imeli Jeseničani kar minuto in šest sekund dva igralca več, Davide Conci in Simon Berger sta morala na kazensko klop. Urban Sodja je unovčil "power play" z močnim strelom v 18. minuti, štiri sekunde pred koncem druge kazni.

Trener Mitja Šivic je bil lahko zadovoljen z igro, vsekakor pa ne z učinkovitostjo. Foto: www.alesfevzer.com

Hofer odločil ob prednost igralca več

V drugi tretjini so imeli gostje iz Brunica več priložnosti, nekajkrat se je izkazal Kogovšek.

V 47. minuti je moral na kazensko klop najprej Marko Đumić, 13 sekund zatem pa še Aljoša Crnović zaradi igranja z visoko palico. Železarji so se fanatično borili in zdržali minuto in 47 sekund z dvema igralcema manj. Gostitelji so imeli nato dvakrat prednost igralca več, vendar niso bili dovolj zbrani pred vrati sijajnega Colina Furlonga. V 56. minuti je bil izključen Patrik Rajsar, prednost igralca več pa je kronal Armin Hofer z močnim strelom z modre črte.

V zadnji minuti gostje dvakrat zatresli prazno mrežo

Trener Mitja Šivic je minuto in 50 sekund pred koncem iz vrat vzel Kogovška. 59 sekund pred zadnjim piskom sirene je Raphael Andergassen zadel prazno mrežo s polovice igfrišča. Tudi pri izidu 1:3 so Jeseničani še vedno igrali brez čuvaja mreže in Markus Gander je še enkrat zatresel nebranjeno mrežo.

Pance bo igral za Slovan iz Bratislave

Slovenski reprezentant Žiga Pance bo kariero nadaljeval v Bratislavi pri Slovanu. V tej sezoni je bil do zdaj brez kluba, nazadnje je v prejšnji igral za madžarski Miskolc v slovaški ligi. Slovan je trenutno drugi v slovaški elitni ligi, zaostaja le za Košicami.

V iskanju novega kluba je treniral v Tivoliju s hokejisti SŽ Olimpije, zato se je tudi zahvalil direktorju ekipe Tomažu Vnuku in trenerju Gregorju Polončiču za pomoč.

V Slovanu že igra Matic Podlipnik, v preteklosti pa sta bila vidna člana te ekipe tudi Žiga Jeglič in Rok Tičar.

4. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - PUSTERTAL

1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

900; U. Sodja 18.; Leitner 8., A. Hofer 57., Andergassen 60., Gander 60.

VIENNA CAPITALS SILVER - ZELL AM SEE 3:7

KITZBÜHEL - BREGENZERWALD

KAC II - CORTINA 2:5

FELDKIRCH - RITTEN

VIPITENO - STEEL WINGS LINZ

GARDENA - FASSA