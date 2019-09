Žan Jezovšek je na začetku zadnje tretjine povišal na 3:1, a zmaji niso uspeli zadržati prednosti. Na koncu so osvojili dve točki. Foto: www.alesfevzer.com

Jaka Avgustinčič odlično pozna Jeseničane in izvrstno je pripravil svoje varovance na srečanje. To je bila prva zmaga Zell am Seeja v letošnji sezoni.

Kogovšek trikrat klonil v uvodnih štirih minutah

Jeseničani so brez možnosti za zmago ostali ekspresno. Gostitelji so sansko odprli tekmo, po slabih štirih minutah so vodili s 3:0. Tobias Dinhopel, Franz Wilfan in Johannes Schernthaner so ukanili Žigo Kogovška. Po treh minutah in 56 sekundah igre je v vrata stopil Urban Avsenik. Miha Brus je zadel za 3:1 v 8. minuti, a so gostiitelji leteli po ledu in do konca uvodne tretjine zadeli še trikrat.

Maks Selan je v 36. minuti povišal že na 9:1, 15 sekund pred koncem druge tretjine pa je Andrej Hebar uspel znižati. Že v 25. sekundi zadnjega dela igre je nekdanji železar Jure Sotlar zadel za 10:2 iz kazenskega strela, končni izid pa je postavil Erik Svetina. Razmerje v strelih na vrata je bilo izenačeno (29:30).

V četrtek v Podmežaklo prihaja Pustertal

Sij Acroni Jesenice bodo naslednje štiri tekme igrale v Podmežakli. V četrtek jih čaka Pustertal, dva dni kasneje Vienna Capitals Silver, domačo serijo pa bodo zaključili 10. in 12. oktobra proti Gardeni in Rittnu.

Olimpija zapravila vodstvo s 3:1

Aktualni prvaki Alpske lige so po dveh uvodnih porazih dosegli tretjo zaporedno zmago. Začasni trener Gregor Polončič je uspel dvigniti ekipo. Ljubljančani so za zmago po kazenskih strelih prejeli dve točki, lahko pa bi tudi vse tri, če bi zadržali vodstvi z 2:0 ali 3:1 ter bolje unovčili skoraj dvakrat več strelov na vrata (55:28).



Koren unovčil "power play"

V 6. minuti je Andrea Demetz zaradi udarca s komolcem dobil štiriminutno kazen. Gal Koren je unovčil prednost igralca več v 9. minuti po podaji Žana Jezovška z leve strani.



Bohinc zadel z igralcem manj

V 23. minuti je Aleš Kranjc izbil plošček prek ograde na tribuno in moral je na kazensko klop zaradi zadrževanja igre. Gostje niso bili zbrani v napadalni tretjini, Žiga Pešut pa je podal do Martina Bohinca, ki je krenil sam proti vratom in poslal plošček med nogama vratarja Jacoba Smitha v mrežo.



Gardena je bila v podrejenem položaju, a je unovčila prvo priložnost na tekmi. Po napaki gostiteljev v srednji tretjini je Samuel Moroder z diagonalnim strelom matiral Žana Usa. Olimpija je imela veliko premoč (streli v drugi tretjini 20:5), a ni uspela povišati prednosti.



Vrnitev odpisane Gardene

Jezovšek je že v 46. sekundi zadnje tretjine povišal na 3:1 po protinapadu in lepi podaji Nika Simšiča. Gostje so na 3:2 znižali v 45. minuti, ko je Ondrej Nedved z močnim strelom zatresel mrežo takoj po dobljenem sodniškem metu Brada McGowana. V 50. minuti je razigrani McGowan izenačil na 3:3 ob prednosti igralca več, na kazenski klopi je sedel Pešut zaradi igranja z visoko palico.



V zadnji minuti rednega dela je imela Olimpija prednost igralca več, Pešut in Miha Logar pa iz bližine nista uspela matirati Smitha za tri točke.



Na sporedu je bilo dodatnih pet minut. V 63. minuti je bil izključen Nejc Brus in Gardena je imela veliko priložnost za zmago ob igri štirih proti trem. Ljubljančani so se rešili in na vrsti so bili kazenski streli.



Jezovšek in Koren zadela pri kazenskih strelih

V prvi seriji Logar ni uspel ukaniti Smitha, Jezovšek pa je bil natančen. McGowen je nato poslal plošček mimo Usa v mrežo za 1:1 po dveh serijah. Koren je mojstrsko preigral Smitha v tretji seriji, Michael Sullmann pa je zadel vratnico in Olimpija je osvojila drugo točko.



Zmaje zdaj čakata dve gostovanji, 5. oktobra v Bregenzerwaldu in naslednji dan v Lustenauu.



3. krog:

SŽ OLIMPIJA - GARDENA

* 4:3 (1:0, 1:1, 1:2)

263; Koren 9., Bohinc 24., Jezovšek 41.; Moroder 28., Nedved 45., McGowan 50.

* - po kazenskih strelih

ZELL AM SEE - SIJ ACRONI JESENICE

10:3 (6:1, 3:1, 1:1)

790; Dinhopel 2., 16., Wilfan 3., Schernthaner 4., Lanzinger 14., Wilenius 20., 33., Selan 36., Herzog 38., Sotlar 41.; Brus 8., Hebar 40., Svetina 41.

STEEL WINGS LINZ - SALZBURG MLADI 1:7

VIPITENO - FELDKIRCH 10:2

PUSTERTAL - LUSTENAU 1:2

RITTEN - BREGENZERWALD 7:5

ASIAGO - KAC II 4:1

FASSA - KITZBÜHEL 7:5

VIENNA CAPITALS SILVER - CORTINA 1:3