38-letni Gregor Polončič je med letoma 1999 in 2004 igral za Olimpijo, kariero je končal pred desetimi leti, v nedeljo pa je prvič vodil zmaje v Tivoliju in se veselil zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Jure Vnuk nikoli ni ovinkaril, vedno je bil brez dlake na jeziku. Zelo veliko je tudi zahteval od igralcev in že v pretekli sezoni je nekajkrat počilo v garderobi. Dobri izidi so vse spore potisnili v ozadje. Vnuk tudi na začetku letošnje sezone ni bil zadovoljen, čeprav so zmaji osvojili Pokal Slovenije v Kranju. Kaplja čez rob je bil poraz proti drugi ekipi KAC-a.

V nedeljo je bil na klopi Olimpije drugič Gregor Polončič, ki pa je le začasna rešitev. S pomočnikom Andrejem Hočevarjem bosta vodila moštvo do prihoda novega glavnega trenerja.

Zmaga nad močno ekipo Feldkircha s 4:3 je prinesla veliko zadovoljstva, saj si branilci naslova res niso smeli privoščiti treh zaporednih porazov na uvodu v sezono. 34 krogov je na sporedu v rednem delu, spodrsljajev pa ne sme biti veliko, saj le prvih šest mest vodi neposredno v končnico, to pa je seveda cilj Olimpije.

Polončič: Ko je bilo treba streljati, smo si podajali

"Nihanja so bila samo v tretji tretjini, v prvi in drugi smo bili suvereni, v prvi pa nismo bili dovolj agresivni. V drugi smo prevladovali in pokazali pravi obraz, v tretjo pa smo šli kot veliki zmagovalci, a hokej se igra 60 minut. To je lekcija za naprej, upam, da smo se iz tega kaj naučili," je dejal Polončič.

Na uvodni tekmi s Celovčani so imeli zmaji veliko premoč (streli 36:12), a niso niti enkrat zadeli. V petek se je na Dunaju zgodba ponovila in tudi proti Feldkirchu učinkovitost ni bila prava.

"Imeli smo 'drek' na palici. Nismo imeli nobenega igralca pred vrati, da bi sprememnil smer ploščka ali pa ga potisnil v mrežo. Vratarji lovijo vse strele, ko vidijo plošček. Tudi v Ligi NHL večina zadetkov pade iz bližine, iz odbitka. Imeli smo preveč slabih odločitev pred vrati. Ko je treba streljati, smo si podajali. Če smo prišli do strela, pa smo zgrešili vrata," je še dodal Polončič, ki je bil na začetku sezone Vnukov pomočnik.

Žiga Pešut in soigralci so v nedeljo v devetih minutah druge tretjine štirikrat zatreseli mrežo Feldkircha. Foto: www.alesfevzer.com

Zelo se pozna, da manjka kapetan Mušič

Zelo se pozna, da vse od Poletne lige na Bledu ni več igral Aleš Mušič. Dolgoletni kapetan ima kultni status in ogromno izkušenj. Z njim je Olimpija popolnoma druga ekipa.

"Pozna se, da nam manjka igralec z neverjetno voljo in izkušnjami, takšnega zelo pogreša vsaka ekipa. Držimo pesti, da bi se vrnil že naslednji teden. Psihološke zavore z zadetim golom ni več, tekme se vrstijo, ritem je oster, a smo se celo poletje pripravljali na to," je poudaril Polončič.

Veliko kandidatov, a še nobene odločitve

Kandidatov je ogromno. Ivo Jan in Bojan Zajc sta že bila na klopi zmajev, Ildar Rahmatullin vodi mladinsko selekcijo zmajev, ima pa tudi izkušnje iz Lige Ebel, saj je vodil zmaje v sezoni 2007/08. Med resnimi kandidati sta še Jaka Avgustinčič in Gorazd Rekelj.

Zupančič trenutno na Poljskem

V Tivoliju je neizbrisen pečat pustil Nik Zupančič, ki je bil dvakrat trener Jeseničanov in tudi slovenski selektor, nikoli pa še ni bil v glavni trener Olimpije, ki je vedno bila njegov klub. Zupančič je trenutno na Poljskem, kjer vodi Unio Oswiecim, njegov pomočnik je nekdanji jeseniški vratar Michal Fikrt.

Butara napovedal dolgoročno rešitev

"Začasno ekipo vodi Polončič, s športnim direktorjem pa iščemo dolgoročne rešitve. Česa več pa v tem trenutku ne morem povedati. Ne morem govoriti o imenih, kandidatov je veliko. Ponuja jih ulica, veliko jih je v klubu, veliko jih je v tujini ... Do nadaljnjega ostaja Polončič, v naslednjih dneh še ne bo rešitve," je pojasnil predsednik Miha Butara.

O podrobnostih za odhod Jureta Vnika ni želel govoriti: "To so stresni trenutki, a za slovenske razmere je Olimpija velik in urejen klub in tako gremo tudi naprej. Sezona je dolga, čustveno naporna, logično je, da prihaja do trenj. Kar se zgodi v garderobi, ostane v garderobi."

Naslednja tekma v Alpski ligi bo že v četrtek, ko bo v Tivoli prišel Ritten. Marca sta se ekipi srečali v napeti četrtfinalni seriji, ki so jo Ljubljančani dobili s 4:2 v zmagah.