Anže Ropret (številka 29) je v 56. minuti po podaji Nika Simšiča in Saša Rajsarja poskrbel za veselje v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani, ki branijo naslov v Alpski ligi, so novo sezono začeli slabo. Presenetljivo so izgubili proti drugi ekipi KAC-a (0:1) in nato še proti drugi ekipi Dunaja (0:2). Že po uvodni tekmi je klop zapustil Jure Vnuk, njegov pomočnik Polončič pa je uspel preobrniti krivuljo navzgor.



Po zmagi nad Felkirchom se je pošalil, da imajo njegov izbranci "drek" na palici. Tudi tokrat so bili neučinkoviti 40 minut. V uvodni tretjini sta mreži mirovali, Žiga Pešut pa je zapravil najlepšo priložnost, ko se je znašel sam pred vratarjem Kevinom Lindskougom, a ga ni uspel matirati.

Prekinitev zaradi pokvarjenega semaforja uspavala zmaje

Druga tretjina se je začela z zamudo, saj se je v Tivoliju pokvaril semafor. Zapisnikarska miza je nato sporočala čas. V 22. minuti je Ryan Obuchowski ušel po levi strani in ukanil Žana Usa. Ritten, ki je marca v četrtfinalu Alpske lige po šestih napetih tekmah izgubil proti Olimpiji z 2:4 v zmagah, je tri minute pred koncem druge tretjine povišal vodstvo. Natančen je bil Markus Spinell, ki je z desne strani poslal plošček pod prečko.

Direktor Tomaž Vnuk je bil besen po dveh tretjinah. Najprej je poskrbel, da so v dvorani za zadnjih 20 minut uredili pomožni semafor (uporabljajo ga na tekmah Nočne hokejske lige) in napovedal popolnoma drugačno igro v zadnji tretjini in preobrat.

Preporod Olimpije v zadnji tretjini

Zadnjo tretjino so zmaji začeli odlično. Sašo Rajsar je 42. minuti le matiral Lindskouga, nato je zadel še Gal Koren po lepi akciji izza vrat v 49. minuti. Olimpija je bila precej boljši tekmec in prvič v letošnji sezoni Alpske lige je tudi kronala prednost igralca več. V 56. minuti je Anže Ropret podstavil palico pred vrati po podaji Mihe Logarja z leve strani. V zadnjih štirih minutah so Ljubljančani zdržali z igralcem manj, saj je bil izključen Žan Jezovšek. Dobil je kar štiri minute kazni zaradi naleta s palico od zadaj. Gostje so v zadnji minuti poskusili še brez vratarja, a tudi v igri šestih proti štirim niso uspeli izenačiti.



Razmerje strelov je bilo 46:30 za zmaje, ki so se tako veselili druge zmage v novi sezoni. Olimpija bo z Rittnom igrala čez tri tedne na turnirju celinskega pokala (tam bosta še Ferencvaros in Txuri-Urdin San Sebastian),



Polončič: To je bila prava šahovska partija

"To je bila zelo pazljiva tekma, saj je bil tekmec discipliniran. Razvila se je prava šahovska partija. Nismo želeli preveč tvegati, odločale so malenkosti. V uvodnih dveh tretjinah nam ni nič uspevalo. V zadnji tretjini nismo imeli več veliko za izgubiti, stopili smo na plin in tudi sreča se je obrnila nam v prid. Vse smo stavili na napad in hitro smo uspeli znižati na 1:2. Igra je nato precej bolje stekla. To je pravi karakter ekipe," je poudaril trener Gregor Polončič, ki je prejšnji teden nasledil Jureta Vnuka.

Tudi v soboto bo na klopi Polončič, saj je iskanje primernega glavnega trenerja zahteven proces. "O novem trenerju odloča vodstvo kluba. Pripeljan sem bil za pomočnika in za trenerja mladinskega pogona. Moje ambicije po dveh zmagah ne rastejo v nebo," je še dodal Polončič.



Ropret: 145 minut nismo zadeli na začetku sezone in psihično je bilo težko

"Ko izgubljaš z 0:2, moraš zapreti srednjo tretjino in zaigrati zelo agresivno. Prisilili smo jih v napake. 145 minut nismo zadeli na začetku sezone in psihično je bilo težko. Ko nam je steklo proti Feldkirchu, se je odprlo. Na prvih dveh tekmah proti KAC-u in Dunaju smo imeli veliko priložnosti, plošček preprosto ni hotel v mrežo," je poudaril strelec odločilnega gola Ropret.

Nova tekma Alpske lige Ljubljančane čaka že v soboto, ko bodo gostili Val Gardeno, medtem ko bodo Jeseničani gostovali v Zell am Seeju.

Vnaprej odigrane tekme:

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

232; Rajsar 42., Koren 49., Ropret 56.; Obuchowski 22., Spinell 38.

SALZBURG MLADI - PUSTERTAL 2:5

KAC II - ASIAGO * 3:4

* - po kazenskih strelih